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Selvi Boylum Al Yazmalım'ın küçük Samet'i bakın hangi kadın oyuncu çıktı! Meğer Dudaktan Kalbe’nin yıldızıymış! Türkan Şoray efsanesi...

Türkan Şoray, Kadir İnanır ve Ahmet Mekin'in yer aldığı, Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Selvi Boylum Al Yazmalım, yıllar sonra bir kez daha trend oldu. "Sevgi emektir" repliğiyle hafızalara kazınan filmde Aysa karakterinin oğlunu canlandıran çocuk oyuncu da merak edilip araştırılmaya başlandı. Küçük yaşına rağmen sergilediği performansla ve sevimli halleriyle beğeni toplayan çocuk oyuncunun, kim olduğunu öğrenenler ise şaştı kaldı. Yıllarca televizyon ekranlarında yer alan oyuncunun Dudaktan Kalbe, Deli Yürek, Vizontele Tuuba, Kara Para Aşk gibi yapımlarda oynadığı ortaya çıktı. Bakın 'küçük Samet' olarak tanınan ve aslında kadın olan o oyuncu kimmiş...

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Giriş Tarihi 17 Mart 2024, 11:09 Güncelleme 17 Mart 2024, 11:28
Selvi Boylum Al Yazmalım’ın küçük Samet’i bakın hangi kadın oyuncu çıktı! Meğer Dudaktan Kalbe’nin yıldızıymış! Türkan Şoray efsanesi... 1

Atıf Yılmaz'ın 1978 yılında yayınlanan Asya ile İlyas'ın aşk hikayesini anlatan 'Selvi Boylum Al Yazmalım' filmi, yıllar sonra bir kez daha trend oldu.

Selvi Boylum Al Yazmalım’ın küçük Samet’i bakın hangi kadın oyuncu çıktı! Meğer Dudaktan Kalbe’nin yıldızıymış! Türkan Şoray efsanesi... 2

Çok sayıda internet kullanıcısı da 'Sevgi emektir' sözleriyle hafızalara kazınan film hakkında konuşmaya başladı.

Selvi Boylum Al Yazmalım’ın küçük Samet’i bakın hangi kadın oyuncu çıktı! Meğer Dudaktan Kalbe’nin yıldızıymış! Türkan Şoray efsanesi... 3

Türkan Şoray'ın al yazmasından Kadir İnanır'ın deri ceketine her detayıyla hafızalara kazınan filmde Aysa karakterinin oğlunu canlandıran çocuk oyuncu da merak konusu oldu.

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