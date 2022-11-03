Selin Yeninci’nin yeni imajına bakın! Mini elbisesiyle masanın üzerinde poz verdi! Son hali dikkat çekti! Çukurova’nın Saniye’siydi...
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Saniye karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Selin Yeninci, sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. İmaj yenileyen ünlü oyuncu, siyah mini elbisesi ile kamera karşısına geçti ve masanın üzerinde verdiği pozlarla son halini yayınladı. Kısa sürede gündem olan paylaşım, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. İşte Selin Yeninci'nin o pozları...
03.11.2022 00:14 - Son Güncelleme: 03.11.2022 00:14
Ünlü oyuncu Selin Yeninci, Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Saniye karakteriyle adını duyurdu ve geniş bir hayran kitlesine ulaştı.