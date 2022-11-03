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Haberler Magazin Selin Yeninci’nin yeni imajına bakın! Mini elbisesiyle masanın üzerinde poz verdi! Son hali dikkat çekti! Çukurova’nın Saniye’siydi...

Selin Yeninci’nin yeni imajına bakın! Mini elbisesiyle masanın üzerinde poz verdi! Son hali dikkat çekti! Çukurova’nın Saniye’siydi...

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Saniye karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Selin Yeninci, sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. İmaj yenileyen ünlü oyuncu, siyah mini elbisesi ile kamera karşısına geçti ve masanın üzerinde verdiği pozlarla son halini yayınladı. Kısa sürede gündem olan paylaşım, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. İşte Selin Yeninci'nin o pozları...

takvim.com.tr
03.11.2022 00:14 - Son Güncelleme: 03.11.2022 00:14
Selin Yeninci’nin yeni imajına bakın! Mini elbisesiyle masanın üzerinde poz verdi! Son hali dikkat çekti! Çukurova’nın Saniye’siydi...

Ünlü oyuncu Selin Yeninci, Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Saniye karakteriyle adını duyurdu ve geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

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Selin Yeninci’nin yeni imajına bakın! Mini elbisesiyle masanın üzerinde poz verdi! Son hali dikkat çekti! Çukurova’nın Saniye’siydi...

Yeninci, oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirdi.

Selin Yeninci’nin yeni imajına bakın! Mini elbisesiyle masanın üzerinde poz verdi! Son hali dikkat çekti! Çukurova’nın Saniye’siydi...

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, dikkat çeken Instagram pozlarına bir yenisini daha ekledi.

Selin Yeninci’nin yeni imajına bakın! Mini elbisesiyle masanın üzerinde poz verdi! Son hali dikkat çekti! Çukurova’nın Saniye’siydi...

İmaj yenileyen ünlü oyuncu, siyah mini elbisesi ile kamera karşısına geçti ve masanın üzerinde verdiği pozlarla son halini yayınladı.

Selin Yeninci’nin yeni imajına bakın! Mini elbisesiyle masanın üzerinde poz verdi! Son hali dikkat çekti! Çukurova’nın Saniye’siydi...

Saçlarını uzatan ve dolgunlaştıran Yeninci'nin son hali ise sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

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