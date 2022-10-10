Selin Yeninci ceketinin içine hiçbir şey giymeden paylaştı! Yorumların ardı arkası kesilmedi! Bir Zamanlar Çukurova’nın Saniye’siydi...
Başrolünde Hilal Altınbilek'in yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Saniye karakteriyle hafızalara kazınan Selin Yeninci, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Altın Portakal Film Festivali'ne katılan oyuncu, beyaz ceketiyle kamera karşısına geçti. Ceketinin içine hiçbir şey giymeyen Yeninci, balkonda verdiği pozları Instagram'da yayınlayarak kısa sürede gündem oldu. İşte Selin Yeninci'nin o paylaşımı...
10.10.2022 22:22 - Son Güncelleme: 10.10.2022 22:22
Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Saniye karakteriyle hafızalara kazınan Selin Yeninci, Altın Portakal Film Festivali'ne katıldı.