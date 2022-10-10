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Haberler Magazin Selin Yeninci ceketinin içine hiçbir şey giymeden paylaştı! Yorumların ardı arkası kesilmedi! Bir Zamanlar Çukurova’nın Saniye’siydi...

Selin Yeninci ceketinin içine hiçbir şey giymeden paylaştı! Yorumların ardı arkası kesilmedi! Bir Zamanlar Çukurova’nın Saniye’siydi...

Başrolünde Hilal Altınbilek'in yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Saniye karakteriyle hafızalara kazınan Selin Yeninci, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Altın Portakal Film Festivali'ne katılan oyuncu, beyaz ceketiyle kamera karşısına geçti. Ceketinin içine hiçbir şey giymeyen Yeninci, balkonda verdiği pozları Instagram'da yayınlayarak kısa sürede gündem oldu. İşte Selin Yeninci'nin o paylaşımı...

10.10.2022 22:22 - Son Güncelleme: 10.10.2022 22:22
Selin Yeninci ceketinin içine hiçbir şey giymeden paylaştı! Yorumların ardı arkası kesilmedi! Bir Zamanlar Çukurova’nın Saniye’siydi...

Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Saniye karakteriyle hafızalara kazınan Selin Yeninci, Altın Portakal Film Festivali'ne katıldı.

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Selin Yeninci ceketinin içine hiçbir şey giymeden paylaştı! Yorumların ardı arkası kesilmedi! Bir Zamanlar Çukurova’nın Saniye’siydi...

Festivalden paylaşım yapmayı ihmal etmeyen Yeninci, tarzıyla tüm dikkatleri üzerine topladı.

Selin Yeninci ceketinin içine hiçbir şey giymeden paylaştı! Yorumların ardı arkası kesilmedi! Bir Zamanlar Çukurova’nın Saniye’siydi...

Beyaz ceketinin içine hiçbir şey giymeden objektif karşısına geçen oyuncu, balkon pozlarını art arda Instagram'da yayınladı.

Selin Yeninci ceketinin içine hiçbir şey giymeden paylaştı! Yorumların ardı arkası kesilmedi! Bir Zamanlar Çukurova’nın Saniye’siydi...

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşım, kısa sürede gündem oldu.

Selin Yeninci ceketinin içine hiçbir şey giymeden paylaştı! Yorumların ardı arkası kesilmedi! Bir Zamanlar Çukurova’nın Saniye’siydi...

Ünlü oyuncunun festival tarzı ise sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

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