Selin Şekerci ve sevgilisi İbrahim Selim'i yatak odası itirafı terletti 'yokken konuşalım' Yüzü gözü kıpkırmızı oldu
Aşk yaşadıkları haberleri magazin gündemine bomba gibi düşen İbrahim Selim ve Selin Şekerci sonrasında birlikte tatilde görüntülenmiş ve böylece ilişkileri resmileşmişti. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden İbrahim Selim ile Selin Şekerci çifti önceki akşam Cihangir'de görüntülendi. Evlilik konusunda açıklama yapan Selin Şekerci ve İbrahim Selim'i bakın hangi soru terletti.
17.10.2021 13:18
- Son Güncelleme: 17.10.2021 13:22
Yaşadıkları sürpriz aşk ile çok konuşulan Selin Şekerci ve İbrahim Selim çifti, Cihangir sokaklarında yürürken görüntülendi. İkili, muhabirlerle konuşarak kendilerine sorulan soruları cevapladı.
OKAN BAYÜLGEN'İN AÇIKLAMASI SORULDU
Okan Bayülgen'in sosyal medya fenomenleri hakkında yaptığı "Onlardan hiçbir şey olmaz. Bazı aplikasyonlar geçerliliğini koruduğu sürece bir şey yapabilen, 3-5 kuruş para kazanan insanlar. Tanıdığımız, sevdiğimiz sanatçıların bu işlere girmesi de bende utanç duygusu uyandırıyor" yorumunun sorulması üzerine Selim şu cevabı verdi: