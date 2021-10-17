Selin Şekerci ve sevgilisi İbrahim Selim’i yatak odası itirafı terletti ’yokken konuşalım’ Yüzü gözü kıpkırmızı oldu

OKAN BAYÜLGEN'İN AÇIKLAMASI SORULDU

Okan Bayülgen'in sosyal medya fenomenleri hakkında yaptığı "Onlardan hiçbir şey olmaz. Bazı aplikasyonlar geçerliliğini koruduğu sürece bir şey yapabilen, 3-5 kuruş para kazanan insanlar. Tanıdığımız, sevdiğimiz sanatçıların bu işlere girmesi de bende utanç duygusu uyandırıyor" yorumunun sorulması üzerine Selim şu cevabı verdi: