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Selin Şekerci ve sevgilisi İbrahim Selim'i yatak odası itirafı terletti ne diyeceğini bilemedi 'İbrahim yokken mi konuşsak...'

Aşk yaşadıkları haberleri magazin gündemine bomba gibi düşen İbrahim Selim ve Selin Şekerci sonrasında birlikte tatilde görüntülenmiş ve böylece ilişkileri resmileşmişti. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden İbrahim Selim ile Selin Şekerci çifti önceki akşam Cihangir'de görüntülendi. Evlilik konusunda açıklama yapan Selin Şekerci ve İbrahim Selim'i bakın hangi soru terletti.

16.10.2021 12:04 - Son Güncelleme: 16.10.2021 12:04
Selin Şekerci ve sevgilisi İbrahim Selim’i yatak odası itirafı terletti ne diyeceğini bilemedi ’İbrahim yokken mi konuşsak...’

Yaşadıkları sürpriz aşk ile çok konuşulan Selin Şekerci ve İbrahim Selim çifti, Cihangir sokaklarında yürürken görüntülendi. İkili, muhabirlerle konuşarak kendilerine sorulan soruları cevapladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Selin Şekerci ve sevgilisi İbrahim Selim’i yatak odası itirafı terletti ne diyeceğini bilemedi ’İbrahim yokken mi konuşsak...’

"TATİL GÜZEL GEÇTİ"
Bir arkadaşlarının mekanından çıktıklarını söyleyen çift, beraber çıktıkları tatilin güzel geçtiğini, zaten magazincilerin kendilerini görüntülediğini anlattı.

Selin Şekerci ve sevgilisi İbrahim Selim’i yatak odası itirafı terletti ne diyeceğini bilemedi ’İbrahim yokken mi konuşsak...’

İlişkileri hakkında yöneltilen sorulara "Her şey yolunda gidiyor" cevabını veren çift, evlenip evlenmeyecekleri sorulduğunda ise "Biz bilmeyiz öyle şeyleri" açıklamasını yaparak kahkaha attı.

Selin Şekerci ve sevgilisi İbrahim Selim’i yatak odası itirafı terletti ne diyeceğini bilemedi ’İbrahim yokken mi konuşsak...’

OKAN BAYÜLGEN'İN AÇIKLAMASI SORULDU
Okan Bayülgen'in sosyal medya fenomenleri hakkında yaptığı "Onlardan hiçbir şey olmaz. Bazı aplikasyonlar geçerliliğini koruduğu sürece bir şey yapabilen, 3-5 kuruş para kazanan insanlar. Tanıdığımız, sevdiğimiz sanatçıların bu işlere girmesi de bende utanç duygusu uyandırıyor" yorumunun sorulması üzerine Selim şu cevabı verdi:

Selin Şekerci ve sevgilisi İbrahim Selim’i yatak odası itirafı terletti ne diyeceğini bilemedi ’İbrahim yokken mi konuşsak...’

"Günümüzde durum bu, sosyal medyadan ilerliyor her şey. Okan bey kötülemek istememiştir, ya da sözlerinde samimi değildir."

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