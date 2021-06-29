Selin Şekerci ile İbrahim Selim'in aşk bombası patladı! İkilinin aralarındaki yaş farkı merak konusu...
Selin Şekerci ile İbrahim Selim'in aşk bombası patladı! Oyuncu Selin Şekerci'nin, sunucu ve oyuncu İbrahim Selim ile birlikte olduğu ortaya çıktı. Yaklaşık bir aydır birlikte olan ve gözlerden uzak bir şekilde ilişkilerini sürdüren ikilinin arasındaki yaş farkı merak konusu oldu. İşte Selin Şekerci ve yeni aşkı İbrahim Selim'in yaşı...
29.06.2021 09:47
- Son Güncelleme: 29.06.2021 09:52
AŞK BOMBASI PATLADI!
Selin Şekerci, nisan ayında İbrahim Selim'in talk show programına katılmış, ikili programda yaşadıkları keyifli anları sosyal medyada da paylaşmıştı.
Selim, oyuncu için "Hanımefendi güzel olduğu kadar filtresiz ve bir o kadar da komikmiş" yorumunu yapmıştı. Çiftin programın ardından aşk yaşamaya başladığı ortaya çıktı.
Yaklaşık bir aydır birlikte olan ikili şimdilerde gözlerden uzak bir şekilde ilişkilerini sürdürüyor.
Selin Şekerci ile İbrahim Selim'in yaş farkı merak ediliyor. İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin yaşları...
Songül Karlı - 15 Eylül 1973