Selin Şekerci ile İbrahim Selim'in aşk bombası patladı! İkilinin aralarındaki yaş farkı merak konusu...

Selin Şekerci ile İbrahim Selim'in aşk bombası patladı! Oyuncu Selin Şekerci'nin, sunucu ve oyuncu İbrahim Selim ile birlikte olduğu ortaya çıktı. Yaklaşık bir aydır birlikte olan ve gözlerden uzak bir şekilde ilişkilerini sürdüren ikilinin arasındaki yaş farkı merak konusu oldu. İşte Selin Şekerci ve yeni aşkı İbrahim Selim'in yaşı...

29.06.2021 09:47 - Son Güncelleme: 29.06.2021 09:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





