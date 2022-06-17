Selin Ciğerci'nin bikinili pozuna iki kere evlendiği eşi Gökhan Çıra'dan olay yorum! Sosyal medya ikiye bölündü: "Saçından ayağına kadar..."
Selin Ciğerci'nin bikinili pozuna iki kere evlendiği eşi Gökhan Çıra'dan olay yorum! Sosyal medya Selin Ciğerci'nin Instagram pozuna gelen o yorumla ikiye bölündü. Geçtiğimiz aylarda "erkekler sizi neden tercih ediyor?" sorusuna bomba bir yanıt veren Selin,13 kilo verdikten sonra giyimi ile sık sık adından söz ettirmeye başladı. Yaz sezonunu açan ve tatil paylaşımlarına hız kesmeden devam eden Ciğerci, renkli bikinisiyle pozunu paylaşınca olanlar oldu. Gökhan Çıra'nın yorumu takipçileri ikiye böldü.
17.06.2022 13:08 - Son Güncelleme: 17.06.2022 13:13
"SAÇINDAN AYAĞINA KADAR..."
Selin Ciğerci'nin bikinili pozuna iki kere evlendiği eşi Gökhan Çıra'dan olay yorum! Sosyal medya ikiye bölündü.
Çenesini eriten, gözlerini yukarı çektiren ve sporla bir hayli zayıflayan Selin Ciğerci pozlarıyla dikkat çekiyor. Boşandığı Gökhan Çıra ile yeniden evlenen ünlü fenomen yaz sezonunu açtı. Bikinili paylaşımlarıyla öne çıkan Ciğerci'ye yorum yağdı.