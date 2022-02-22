Selin Ciğerci'den "erkekler sizi neden tercih ediyor?" sorusuna bomba yanıt! Cinsiyet değiştirmişti...
Selin Ciğerci'den "erkekler sizi neden tercih ediyor?" sorusuna bomba yanıt! Cinsiyet değiştiren Selin sosyal medya gündeminden düşmüyor. 13 kilo verdikten sonra giyimi ile sık sık adından söz ettiren Ciğerci, konuk olduğu programda kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. "Erkekler sizi neden tercih ediyor?" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çeken Selin Ciğerci geçtiğimiz haftalarda Gökhan Çıra ile yeniden barışmış ve ikinci evlilik teklifini almıştı...
Cinsiyet değiştirmişti... Selin Ciğerci'den "erkekler sizi neden tercih ediyor?" sorusuna bomba yanıt! Selin Ciğerci Gökhan Çıra ile ilişki ve lüks yaşantısıyla gündeme geliyor. Cinsiyet değiştirme ameliyatı sonrası bambaşka birine dönüşen Selin Ciğerci spor ve diyetle 13 kilo verdi. Yeni imajıyla ve tarzıyla dikkat çeken Selin Ciğerci son olarak Cansu Canan Özgen'in 40 sorusuna yanıt verdi.
Selin Ciğerci'ye "Erkekler sizi neden tercih ediyor?" diye soruldu. Ciğerci fragmanda bu soruya şu yanıtı verdi:
Uzun aradan sonra Lerzan Mutlu geçtiğimiz haftalarda sahnelere döndü. Mutlu, Gülşah Saraçoğlu imzalı kıyafeti ile sahneye çıkarken Selin Ciğerci'yi de sahnesinde ağırladı. Selin Ciğerci sahnede İbrahim Tatlıses'in "Haydi söyle" şarkısını seslendirdi. Selin Ciğerci bununla da kalmadı sahnede oryantal yaptı.
Kalça dansıyla izleyenleri coşturan Selin Ciğerci'nin zayıflığı gözlerden kaçmadı. Gökhan Çıra ise yeniden barışan ünlü şarkıcı için "Zayıflamış enerjisi de dansa yansımış", "Epey zayıflamış" yorumları yapıldı.