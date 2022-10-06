Selin Ciğerci'den boşanır boşanmaz aşkını ilan etmişti! Gökhan Çıra'nın başka kadına mesajları ifşa oldu: "Aldatmadığı kimse kalmadı"
Selin Ciğerci'den boşanır boşanmaz aşkını ilan etmişti! Gökhan Çıra'nın başka kadına mesajları ifşa oldu. İkinci kez ayrılık iddialarının ardından, boşanma açıklamalarını yayınlayan Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra, kısa süre içerisinde resmen boşanmıştı. Selin Ciğerci Instagram hesabından yaptığı paylaşımla boşanmaya dair resmi işlemlerin eylülde son bulacağını duyurmuştu. Boşanmanın sebebi merak konusu olurken, Gökhan Çıra'nın fenomen Kardeniz Kılıç'a attığı mesajlar da ifşa olmuştu. Selin Ciğerci'yi aldattığını itiraf eden ve ikinci kez boşanan Gökhan Çıra yeni aşka yelken açmıştı. Yine fenomen olan Sedef Bekiroğlu ile aşk yaşamaya Gökhan Çıra'nın mesajları ifşa oldu. Nil Buse Yılmaz adlı kadın mesajları yayınlayarak "Rahatlıkta Gökhan Çıra gibi olun" yazdı.
06.10.2022 09:12 - Son Güncelleme: 06.10.2022 09:21
"ALDATMADIĞI KİMSE KALMADI"
Selin Ciğerci'den boşanır boşanmaz aşkını ilan etmişti! Gökhan Çıra'nın başka kadına mesajları ifşa oldu...
Selin Ciğerci, kendisinden 12 yaş küçük Gökhan Çıra ile ilk evliliğini 9 Eylül tarihinde Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde görülen davayla 15 dakika içerisinde bitirmişti.
İKİNCİ KEZ EVLENDİLER
Bir süredir gözlerden uzak bir şekilde aşk yaşayan Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra, 16 Mayıs 2022'de ikinci kez evlendi.