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Haberler Magazin Selin Ciğerci'den boşanır boşanmaz aşkını ilan etmişti! Gökhan Çıra'nın başka kadına mesajları ifşa oldu: "Aldatmadığı kimse kalmadı"

Selin Ciğerci'den boşanır boşanmaz aşkını ilan etmişti! Gökhan Çıra'nın başka kadına mesajları ifşa oldu: "Aldatmadığı kimse kalmadı"

Selin Ciğerci'den boşanır boşanmaz aşkını ilan etmişti! Gökhan Çıra'nın başka kadına mesajları ifşa oldu. İkinci kez ayrılık iddialarının ardından, boşanma açıklamalarını yayınlayan Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra, kısa süre içerisinde resmen boşanmıştı. Selin Ciğerci Instagram hesabından yaptığı paylaşımla boşanmaya dair resmi işlemlerin eylülde son bulacağını duyurmuştu. Boşanmanın sebebi merak konusu olurken, Gökhan Çıra'nın fenomen Kardeniz Kılıç'a attığı mesajlar da ifşa olmuştu. Selin Ciğerci'yi aldattığını itiraf eden ve ikinci kez boşanan Gökhan Çıra yeni aşka yelken açmıştı. Yine fenomen olan Sedef Bekiroğlu ile aşk yaşamaya Gökhan Çıra'nın mesajları ifşa oldu. Nil Buse Yılmaz adlı kadın mesajları yayınlayarak "Rahatlıkta Gökhan Çıra gibi olun" yazdı.

06.10.2022 09:12 - Son Güncelleme: 06.10.2022 09:21
Selin Ciğerci’den boşanır boşanmaz aşkını ilan etmişti! Gökhan Çıra’nın başka kadına mesajları ifşa oldu: Aldatmadığı kimse kalmadı

"ALDATMADIĞI KİMSE KALMADI"

Selin Ciğerci'den boşanır boşanmaz aşkını ilan etmişti! Gökhan Çıra'nın başka kadına mesajları ifşa oldu...

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Selin Ciğerci’den boşanır boşanmaz aşkını ilan etmişti! Gökhan Çıra’nın başka kadına mesajları ifşa oldu: Aldatmadığı kimse kalmadı

Selin Ciğerci, kendisinden 12 yaş küçük Gökhan Çıra ile ilk evliliğini 9 Eylül tarihinde Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde görülen davayla 15 dakika içerisinde bitirmişti.

Selin Ciğerci’den boşanır boşanmaz aşkını ilan etmişti! Gökhan Çıra’nın başka kadına mesajları ifşa oldu: Aldatmadığı kimse kalmadı

Kendi kozmetik markası bulunan Ciğerci boşandıktan sonra eski eşiyle iş ilişkilerinin devam ettiğini açıklamıştı. Ancak çiftin kozmetik şirketlerindeki ortaklıkları da son bulmuştu.

Selin Ciğerci’den boşanır boşanmaz aşkını ilan etmişti! Gökhan Çıra’nın başka kadına mesajları ifşa oldu: Aldatmadığı kimse kalmadı

İkili ayrılığa yalnızca 4 ay dayanabildi. Ünlü çift, 5 Ocak 2022'de yaptıkları paylaşımla barıştıklarını duyurdu.

Selin Ciğerci’den boşanır boşanmaz aşkını ilan etmişti! Gökhan Çıra’nın başka kadına mesajları ifşa oldu: Aldatmadığı kimse kalmadı

İKİNCİ KEZ EVLENDİLER

Bir süredir gözlerden uzak bir şekilde aşk yaşayan Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra, 16 Mayıs 2022'de ikinci kez evlendi.

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