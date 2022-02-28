Selin Ciğerci yine değiştirdi sosyal medyadan duyurdu ’uzun dediniz erittim asla çaktırmadım!’ Para karşılığı cinsel ilişki sorusu...

Selin Ciğerci Gökhan Çıra ile ilişkisi ve yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor. Gökhan Çıra ile boşandığı dönem kendini spora veren ve 13 kilo vererek fit bir vücuda kavuşan Selin Ciğerci geçtiğimiz günlerde kendisine sorulan "Para karşılığı seks yaptığınız için pişman mısınız?" sorusuyla neye uğradığını şaşırmıştı.