Selin Ciğerci ve eski eşi Gökhan Çıra'nın görüntüleri ifşa olmuştu! Cinsiyet değiştirmeden önceki hali ortaya çıkan Selin'den bomba açıklama
Selin Ciğerci ve eski eşi Gökhan Çıra'nın görüntüleri ifşa olmuştu! Cinsiyet değiştirmeden önceki hali ortaya çıkan ve gündeme bomba gibi düşen Selin'den merak edilen açıklama geldi. Cinsiyet değiştirme operasyonuyla hayatını kökünden değiştiren ünlülerden Selin Ciğerci şimdilerde gerek sosyal medya paylaşımları gerekse açıklamalarıyla sık sık gündeme geliyor. Bir süre önce tek celsede sonlandırdığı evliliğinin ardından yeni bir aşka yelken açtığı ileri sürülen Ciğerci'nin eski eşi ile görüntüleri ortaya çıktı. 'Ünlü kili barıştı mı?' sorusunun yanıtı merak edilirken Selin Ciğerci'den canlı yayında açıklama geldi.
BARIŞTILAR MI?
Selin Ciğerci ve eski eşi Gökhan Çıra'nın görüntüleri ifşa olmuştu! Cinsiyet değiştirmeden önceki hali ortaya çıkan Selin'den bomba açıklama geldi.
Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, iki yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak sonlandırmıştı. Fikir ayrılıkları yaşadıkları için ayrılık kararı alan çift birbirlerinden ayrı kalamıyor.
2. Sayfa programına telefonla bağlanan Selin Ciğerci, merak edilenleri yanıtladı. 'Barışma yok' diyen Ciğerci şunları söyledi:
"Asla barışmadık. Yorumlarda okudum 'bunların ayrılmaları yalan, reklam yapıyorlar' yazmışlar… Boşandığımdan beri 15 kilo verdim. Reklam olsa evimi ayırmazdım. Böyle bir şeyin reklamı olmaz. Evet, görüştük konuştuk. Arkadaşımızın doğum gününde denk geldik. Düşman değiliz oynadık. Gökhan'ın hayatında kimse yok onu öğrendim. Bu arada 'barışmayacağım' demiyorum. Şu anda konuşuyoruz zamanla ne olur bilmiyorum ama ikimizin de korkuları, soru işaretleri var. Onu gördüğüm zaman heyecanlanıyorum. Her şeyi zamana bıraktık. Şu an kafamızda sadece iş güç var… "