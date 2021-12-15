Selin Ciğerci ve eski eşi Gökhan Çıra’nın görüntüleri ifşa olmuştu! Cinsiyet değiştirmeden önceki hali ortaya çıkan Selin’den bomba açıklama

2. Sayfa programına telefonla bağlanan Selin Ciğerci, merak edilenleri yanıtladı. 'Barışma yok' diyen Ciğerci şunları söyledi:

"Asla barışmadık. Yorumlarda okudum 'bunların ayrılmaları yalan, reklam yapıyorlar' yazmışlar… Boşandığımdan beri 15 kilo verdim. Reklam olsa evimi ayırmazdım. Böyle bir şeyin reklamı olmaz. Evet, görüştük konuştuk. Arkadaşımızın doğum gününde denk geldik. Düşman değiliz oynadık. Gökhan'ın hayatında kimse yok onu öğrendim. Bu arada 'barışmayacağım' demiyorum. Şu anda konuşuyoruz zamanla ne olur bilmiyorum ama ikimizin de korkuları, soru işaretleri var. Onu gördüğüm zaman heyecanlanıyorum. Her şeyi zamana bıraktık. Şu an kafamızda sadece iş güç var… "