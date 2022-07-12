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Haberler Magazin Selin Ciğerci ve eşi Gökhan Çıra yine ayrıldı geçtiğimiz günlerde dudak dudağalardı! İkinci kez evlenip ikinci kez ayrıldılar mı?

Selin Ciğerci ve eşi Gökhan Çıra yine ayrıldı geçtiğimiz günlerde dudak dudağalardı! İkinci kez evlenip ikinci kez ayrıldılar mı?

13 kilo verdikten sonra hızını alamayan ve çıktığı tatilden bol bol bikinili paylaşım yapan Selin Ciğerci bu kez ayrılık iddialarıyla gündemde. Daha önce boşanıp yeniden barışıp evlendiği eşi Gökhan Çıra'yla tekrar ayrıldığı iddiaları kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Sisi lakabıyla bilinen Seyhan Soylu'ya ait iddia sosyal medyanın en çok konuştuğu konulardan biri.

12.07.2022 15:44 - Son Güncelleme: 12.07.2022 15:44
Selin Ciğerci ve eşi Gökhan Çıra yine ayrıldı geçtiğimiz günlerde dudak dudağalardı! İkinci kez evlenip ikinci kez ayrıldılar mı?

Selin Ciğerci, kendisinden 12 yaş küçük Gökhan Çıra ile evliliğini 9 Eylül tarihinde Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde görülen davayla 15 dakika içerisinde bitirmişti.

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Selin Ciğerci ve eşi Gökhan Çıra yine ayrıldı geçtiğimiz günlerde dudak dudağalardı! İkinci kez evlenip ikinci kez ayrıldılar mı?

Kendi kozmetik markası bulunan Ciğerci boşandıktan sonra eski eşiyle iş ilişkilerinin devam ettiğini açıklamıştı. Ancak çiftin kozmetik şirketlerindeki ortaklıkları da son bulmuştu.

Selin Ciğerci ve eşi Gökhan Çıra yine ayrıldı geçtiğimiz günlerde dudak dudağalardı! İkinci kez evlenip ikinci kez ayrıldılar mı?

İkili ayrılığa yalnızca 4 ay dayanabildi. Ünlü çift, 5 Ocak 2022'de yaptıkları paylaşımla barıştıklarını duyurdu.


Selin Ciğerci ve eşi Gökhan Çıra yine ayrıldı geçtiğimiz günlerde dudak dudağalardı! İkinci kez evlenip ikinci kez ayrıldılar mı?

İKİNCİ KEZ EVLENDİLER

Bir süredir gözlerden uzak bir şekilde aşk yaşayan Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra, 16 Mayıs 2022'de ikinci kez evlendi.

Selin Ciğerci ve eşi Gökhan Çıra yine ayrıldı geçtiğimiz günlerde dudak dudağalardı! İkinci kez evlenip ikinci kez ayrıldılar mı?

TAKİPLEŞMEYİ BIRAKTILAR

Kurban Bayramı tatilinde süpriz bir gelişme yaşandı. Ciğerci ve Çıra, Instagram'dan takipleşmeyi bıraktı. Çift, birlikte çekilmiş fotoğraflarını da kaldırdı.

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