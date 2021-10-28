Selin Ciğerci Fenerbahçeli basketbolcuyla mı aşk yaşıyor ilk açıklama geldi! Basketbolcu sevgilisi olduğunu kabul eden Selin...
Cinsiyet değiştirme operasyonuyla hayatını kökünden değiştiren ünlülerden Selin Ciğerci şimdilerde Türkiye'nin en ünlü kadınları arasında yer alıyor... Gerek sosyal medya paylaşımları gerekse açıklamalarıyla gündemde kendisine yer bulan Selin Ciğerci bir süre önce eşi Gökhan Çıra'dan sürpriz bir şekilde boşandı. Ancak Selin Ciğerci'nin kalbi uzun süre boş kalmadı. Selin Ciğerci, yeni bir ilişkiye yelken açtı. Bir basketbolcuyla sevgili olduğu ortaya çıkan Ciğerci'nin yeni aşkının kim olduğu merak ediliyordu. O isimle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Kısa sürede yankı uyandıran Fenerbahçeli basketbolcuyla aşk iddiaları sonrasında ilk açıklama geldi.
28.10.2021 08:45
- Son Güncelleme: 28.10.2021 08:45
Sosyal medya fenomeni Selin Cİğerci futbolcu eşi Gökhan Çıra'dan 10 Eylül'de tek celsede boşanmıştı. Ciğerci'nin yeni bir aşka yelken açtığı ve sevgilisinin basketbolcu olduğu öne sürülmüştü.
METECAN BİRSEN'LE AŞK YAŞADIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ
Selin Ciğerci, Fenerbahçe Beko'da forma giyen ve anne tarafından İrlandalı olan Türk basketbolcu Metecan James Birsen'le aşk yaşadığını ileri sürmüştü.