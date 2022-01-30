Selin Ciğerci cinsiyet değiştirmişti... 13 kilo verdi transparan pantolonuyla kamera karşısına geçince olay oldu! 'Külot modasına mu uydun?'
Selin Ciğerci cinsiyet değiştirmişti... 13 kilo verdi transparan pantolonuyla kamera karşısına geçince olay oldu! Eski eşi Gökhan Çıra ile barışıp yeniden aşk yaşamaya başlayan Selin Ciğerci'ye aşk yaradı. Sürekli spor yapan ve 13 kilo veren Selin Ciğerci transparan pantolonlu fotoğraflarıyla gündeme geldi. Ciğerci kendisine İzzet Yıldızhan'ın sözlerini hatırlatanları yanıtsız bırakmadı. Cinsiyet değiştirme operasyonuyla hayatını kökünden değiştiren ünlülerden olan Selin Ciğerci'nin kareleri tepki çekti.
30.01.2022 10:36
- Son Güncelleme: 30.01.2022 10:47
"KÜLOT MODASINA MU UYDUN?"
Selin Ciğerci cinsiyet değiştirmişti... 13 kilo verdi transparan pantolonuyla kamera karşısına geçince olay oldu!
Son dönemde verdiği kilolarla ve yeni imajıyla dikkat çeken Selin Ciğerci iddialı tarzıyla olay oldu. Eski eşi Gökhan Çıra ile barışıp yeniden aşk yaşamaya başlayan Selin Ciğerci evlilik sorularına "Evlenirsem gizli olacak" yanıtını verdi. 13 kilo veren Selin Ciğerci transparan pantolonuyla dikkat çekti.
Bazı takipçileri ise Selin Ciğerci'ye "İzzet'ten izin aldın mı?" diye sordu. Ciğerci bu soruya "İsterse çıplak çıksınlar" diyen İzzet Yıldızhan'ı ima ederek "En son izin vermişti" dedi.