Selena'nın yıldızı Sinem Kobal yeniden kamera karşısında! Kenan İmirzalıoğlu'nun güzeller güzeli eşi...

Bir dönem ATV ekranlarında milyonlar tarafından yakından takip edilen Selena dizisinde kamera karşısına geçen Sinem Kobal, 7'den 70'e gönüllerde taht kurdu. Kenan İmirzalıoğlu ile evliliğinin ardından kızlarını kucağına alan Sinem Kobal bir dönem ekranlara ara vermişti. Sevenleri tarafından setlere döneceği gün iple çekilen Sinem Kobal, uzun süre sonra kamera karşına geçti. İşte güzelliğiyle büyüleyen Sinem Kobal'ın o halleri...
Kenan İmirzalıoğlu ile evliliğinin ardından kızlarını kucağına alan Sinem Kobal bir dönem ekranlara ara vermişti. Sevenleri tarafından setlere döneceği gün iple çekilen Sinem Kobal, uzun süre sonra kamera karşına geçti. İşte güzelliğiyle büyüleyen Sinem Kobal'ın o halleri...
Başarılı kariyeri boyunca birçok yapımda rol alan ancak Selana dizisiyle altın çağını yaşayan Sinem Kobal, sosyal medyada ilgi ile takip ediliyor.
Sinem Kobal 14 Mayıs 2016 tarihinde ünlü oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu ile evlenmiş, bu evlilikten 2020 yılında Lalin ve 2022 yılında Leyla adını verdikleri kızları dünyaya gelmişti.