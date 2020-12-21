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Selena'nın Selin'i Cansu Demirci sırra kadem basmıştı ortaya çıktı! Sinem Kobal'ın yer aldığı Selena'nın yıldızı...

Bir zamanın popüler çocuk dizisi Selena, özellikle çocuk ve genç oyuncularının yetişkinlik halleriyle ilgi görmeye devam ediyor. Başrolünde Sinem Kobal'ın yer aldığı Selena Selin-Leyla ve Nazlı adlı üç kardeşin macerelarını anlatıyordu. Dizide rol alan Dilara Kurtulmuş, Gizem Güven, Hazal Şenel gibi oyuncular şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adlarından söz ettirirken dizinin Selin'i Cansu Demirci adeta sırra kadem bastı. Fakat dizinin ana karakterlerinden biri olan Selin'i canlandıran ve Instagram üzerinden, kendisiyle aynı adı taşıyan ve Selena dizisinde rol alan Cansu Demirci adlı biriyle sıkça karıştırılan Cansu Demirci'nin son hali merak konusu oldu. Gelin son haline birlikte bakalım. İşte başta Cansu Demirci olmak üzere çocuk oyuncuların değişimleri.

21.12.2020 09:36 - Son Güncelleme: 21.12.2020 09:36
Selena'nın Selin'i Cansu Demirci sırra kadem basmıştı ortaya çıktı! Sinem Kobal'ın yer aldığı Selena'nın yıldızı...

Bir zamanın popüler çocuk dizisi Selena, özellikle çocuk ve genç oyuncularının yetişkinlik halleriyle ilgi görmeye devam ediyor. Leyla, Nazlı ve Kıvılcım... Bu isimlerin yetişkinlik halleri sosyal medya üzerinden hep karşımızda. Fakat dizinin ana karakterlerinden biri olan Selin'i canlandıran ve Instagram üzerinden, kendisiyle aynı adı taşıyan ve Selena dizisinde rol alan Cansu Demirci adlı biriyle sıkça karıştırılan Cansu Demirci'nin son hali merak konusu oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Selena'nın Selin'i Cansu Demirci sırra kadem basmıştı ortaya çıktı! Sinem Kobal'ın yer aldığı Selena'nın yıldızı...

25 Nisan 1992 tarihinde dünyaya gelen Cansu Demirci, Sihirli Annem dizisinin ardından Selena dizisinde rol aldı ve bu dizideki Selin rolüyle ünlendi. Lise yıllarında Selena dizisinde rol alan Demirci, aynı dönemlerde St. Georg Avusturya Lisesi ve Ticaret Okulu'nda okuyordu ve buradan 2010 yılında mezun oldu.

Selena'nın Selin'i Cansu Demirci sırra kadem basmıştı ortaya çıktı! Sinem Kobal'ın yer aldığı Selena'nın yıldızı...

Bale eğitimi alan Demirci, üniversite eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamladı. Son olarak Bir Zamanlar Anadolu'da filminde rol alan oyuncu, sosyal medya kullanmıyor. Demirci, uzun süredir yurt dışında yaşıyor.

Selena'nın Selin'i Cansu Demirci sırra kadem basmıştı ortaya çıktı! Sinem Kobal'ın yer aldığı Selena'nın yıldızı...

ÇOCUK YILDIZLARIN YILLAR İÇERİSİNDEKİ DEĞİŞİMLERİ

SİNAN DAĞ

Selena'nın Selin'i Cansu Demirci sırra kadem basmıştı ortaya çıktı! Sinem Kobal'ın yer aldığı Selena'nın yıldızı...
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