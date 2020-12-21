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Selena'nın Selin'i Cansu Demirci sırra kadem basmıştı ortaya çıktı! Sinem Kobal'ın yer aldığı Selena'nın yıldızı...

Bir zamanın popüler çocuk dizisi Selena, özellikle çocuk ve genç oyuncularının yetişkinlik halleriyle ilgi görmeye devam ediyor. Başrolünde Sinem Kobal'ın yer aldığı Selena Selin-Leyla ve Nazlı adlı üç kardeşin macerelarını anlatıyordu. Dizide rol alan Dilara Kurtulmuş, Gizem Güven, Hazal Şenel gibi oyuncular şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adlarından söz ettirirken dizinin Selin'i Cansu Demirci adeta sırra kadem bastı. Fakat dizinin ana karakterlerinden biri olan Selin'i canlandıran ve Instagram üzerinden, kendisiyle aynı adı taşıyan ve Selena dizisinde rol alan Cansu Demirci adlı biriyle sıkça karıştırılan Cansu Demirci'nin son hali merak konusu oldu. Gelin son haline birlikte bakalım. İşte başta Cansu Demirci olmak üzere çocuk oyuncuların değişimleri.

21.12.2020 09:36 - Son Güncelleme: 21.12.2020 09:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





