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Selena'nın saç baş yolduran Kıvılcım'ı Hazal Şenel öyle böyle değişmedi! Sinem Kobal'ın yer aldığı Selena'nın Kıvılcım'ı...

Bir zamanın popüler çocuk dizisi Selena, özellikle çocuk ve genç oyuncularının yetişkinlik halleriyle ilgi görmeye devam ediyor. Başrolünde Sinem Kobal'ın yer aldığı Selena Selin-Leyla ve Nazlı adlı üç kardeşin macerelarını anlatıyordu. Dizide rol alan Dilara Kurtulmuş, Gizem Güven, Hazal Şenel gibi oyuncular şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adlarından söz ettiriyor. Dizinin kötü kalpli Kıvılcım'ı şimdiler sosyal medyada değişimiyle adından söz ettiriyor. Kendisi gibi oyuncu olan Özge Özder'e benzerliği de cabası. Gelin son haline birlikte bakalım. İşte başta Hazal Şenel olmak üzere çocuk oyuncuların değişimleri.

04.02.2021 11:10 - Son Güncelleme: 04.02.2021 11:48
Selena'nın saç baş yolduran Kıvılcım'ı Hazal Şenel öyle böyle değişmedi! Sinem Kobal'ın yer aldığı Selena'nın Kıvılcım'ı...

Başrolünde Sinem Kobal'ın yer aldığı Selena dizisi yayınlandığı dönem özellikle genç izleyicinin ilgi odağı olmuştu. Tekrarları da izlenme rekorları kıran Selena geçen yıllara rağmen adından hala söz ettiriyor.Selana'nın çocuk oyuncu kadrosu özellikle sosyal medyanın markajında.

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Selena'nın saç baş yolduran Kıvılcım'ı Hazal Şenel öyle böyle değişmedi! Sinem Kobal'ın yer aldığı Selena'nın Kıvılcım'ı...

Bu isimlerden biri de Kıvılcım karakteri ile yıldızı parlayan oyuncu Hazal Şenel. 13 yaşındayken Kıvılcım olarak şöhreti yakalayan çocuk oyuncu Hazal Şenel değişimi ile büyük dikkat çekiyor.

Selena'nın saç baş yolduran Kıvılcım'ı Hazal Şenel öyle böyle değişmedi! Sinem Kobal'ın yer aldığı Selena'nın Kıvılcım'ı...

Hazal Şenel'in son hali kendisi gibi oyuncu olan Özge Özder'e benzetiliyor. Gelin Hazal Şenel'in değişimine birlikte bakalım. İşte başta Hazal Şenel olmak üzere çocuk yıldızların yıllar içerisindeki değişimleri.

Selena'nın saç baş yolduran Kıvılcım'ı Hazal Şenel öyle böyle değişmedi! Sinem Kobal'ın yer aldığı Selena'nın Kıvılcım'ı...

ÇOCUK YILDIZLARIN YILLAR İÇERİSİNDEKİ DEĞİŞİMLERİ

SİNAN DAĞ

Selena'nın saç baş yolduran Kıvılcım'ı Hazal Şenel öyle böyle değişmedi! Sinem Kobal'ın yer aldığı Selena'nın Kıvılcım'ı...