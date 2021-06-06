Selena'nın kötü kalpli Kıvılcım'ını görenler gözlerine inanamadı! Hazal Şenel'in son hali 'yok böyle değişim' dedirten cinsten!

Selena'nın saç baş yolduran Kıvılcım'ını görenler gözlerine inanamadı! Bir zamanın popüler çocuk dizisi Selena, özellikle çocuk ve genç oyuncularının yetişkinlik halleriyle ilgi görmeye devam ediyor. Başrolünde Sinem Kobal'ın yer aldığı Selena Selin-Leyla ve Nazlı adlı üç kardeşin macerelarını anlatıyordu. Dizide rol alan Dilara Kurtulmuş, Gizem Güven, Hazal Şenel gibi oyuncular şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adlarından söz ettiriyor. Dizinin kötü kalpli Kıvılcım'ı şimdiler sosyal medyada değişimiyle adından söz ettiriyor. İşte oyuncu olan Özge Özder'e benzerliği ile dikkat çeken 28 yaşındaki Hazal Şenel başta olmak üzere bir dönemin çocuk yıldızlarının yıllar içindeki değişimleri...

06.06.2021 12:18 - Son Güncelleme: 06.06.2021 12:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





