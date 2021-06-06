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Selena'nın kötü kalpli Kıvılcım'ını görenler gözlerine inanamadı! Hazal Şenel'in son hali 'yok böyle değişim' dedirten cinsten!

Selena'nın saç baş yolduran Kıvılcım'ını görenler gözlerine inanamadı! Bir zamanın popüler çocuk dizisi Selena, özellikle çocuk ve genç oyuncularının yetişkinlik halleriyle ilgi görmeye devam ediyor. Başrolünde Sinem Kobal'ın yer aldığı Selena Selin-Leyla ve Nazlı adlı üç kardeşin macerelarını anlatıyordu. Dizide rol alan Dilara Kurtulmuş, Gizem Güven, Hazal Şenel gibi oyuncular şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adlarından söz ettiriyor. Dizinin kötü kalpli Kıvılcım'ı şimdiler sosyal medyada değişimiyle adından söz ettiriyor. İşte oyuncu olan Özge Özder'e benzerliği ile dikkat çeken 28 yaşındaki Hazal Şenel başta olmak üzere bir dönemin çocuk yıldızlarının yıllar içindeki değişimleri...

06.06.2021 12:18 - Son Güncelleme: 06.06.2021 12:18
Selena'nın kötü kalpli Kıvılcım'ını görenler gözlerine inanamadı! Hazal Şenel'in son hali 'yok böyle değişim' dedirten cinsten!

Selena'nın kötü kalpli Kıvılcım'ını görenler gözlerine inanamadı! Hazal Şenel'in son hali 'yok böyle değişim' dedirten cinsten!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Selena'nın kötü kalpli Kıvılcım'ını görenler gözlerine inanamadı! Hazal Şenel'in son hali 'yok böyle değişim' dedirten cinsten!

Başrolünde Sinem Kobal'ın yer aldığı Selena dizisi yayınlandığı dönem özellikle genç izleyicinin ilgi odağı olmuştu. Tekrarları da izlenme rekorları kıran Selena geçen yıllara rağmen adından hala söz ettiriyor.Selana'nın çocuk oyuncu kadrosu özellikle sosyal medyanın markajında.

Selena'nın kötü kalpli Kıvılcım'ını görenler gözlerine inanamadı! Hazal Şenel'in son hali 'yok böyle değişim' dedirten cinsten!

Bu isimlerden biri de Kıvılcım karakteri ile yıldızı parlayan oyuncu Hazal Şenel. 13 yaşındayken Kıvılcım olarak şöhreti yakalayan çocuk oyuncu Hazal Şenel değişimi ile büyük dikkat çekiyor.

Selena'nın kötü kalpli Kıvılcım'ını görenler gözlerine inanamadı! Hazal Şenel'in son hali 'yok böyle değişim' dedirten cinsten!

Hazal Şenel'in son hali kendisi gibi oyuncu olan Özge Özder'e benzetiliyor. Gelin Hazal Şenel'in değişimine birlikte bakalım. İşte başta Hazal Şenel olmak üzere çocuk yıldızların yıllar içerisindeki değişimleri.

Selena'nın kötü kalpli Kıvılcım'ını görenler gözlerine inanamadı! Hazal Şenel'in son hali 'yok böyle değişim' dedirten cinsten!

ÇOCUK YILDIZLARIN YILLAR İÇERİSİNDEKİ DEĞİŞİMLERİ

SİNAN DAĞ