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Haberler Magazin Selen Görgüzel’in göğüs dekolteli pozlarına ilk beğeni Songül Karlı’dan! Kıyafeti ağızları açık bıraktı: Zincir kopsa yanarım!

Selen Görgüzel’in göğüs dekolteli pozlarına ilk beğeni Songül Karlı’dan! Kıyafeti ağızları açık bıraktı: Zincir kopsa yanarım!

Selen Görgüzel'in göğüs dekolteli pozlarına ilk beğeni Songül Karlı'dan! Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, dikkat çeken sahne kıyafetlerine bir yenisini daha ekledi. Yeni yıla sahnede sevenleriyle giren ünlü şarkıcı, zincirlerden oluşan dekolteli mini elbisesiyle yine olay oldu. Kostümü için "Elbise yok, sadece zincirlerden oluşuyor. Bir zincir kopsa yanarım" ifadelerini kullanan Görgüzel, sahneden pozlarını sosyal medyada yayınlamayı da ihmal etmedi. Şarkıcıyı ilk beğeni ise meslektaşı Songül Karlı'dan geldi. İşte Selen Görgüzel'in olay olan sahne kostümü...

01.01.2022 20:33 - Son Güncelleme: 01.01.2022 20:55
Selen Görgüzel’in göğüs dekolteli pozlarına ilk beğeni Songül Karlı’dan! Kıyafeti ağızları açık bıraktı: Zincir kopsa yanarım!

Yönetmen ve oyuncu Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel Alkan, geçen haftalarda İrfan Kangı ve Orçun Kaptan'ın yer aldığı tiyatro oyunundaki öpüşme sahnesiyle çok konuşulmuştu.

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Selen Görgüzel’in göğüs dekolteli pozlarına ilk beğeni Songül Karlı’dan! Kıyafeti ağızları açık bıraktı: Zincir kopsa yanarım!

Oyunun ilk gösteriminde İrfan Kangı, oyunu bölerek Hamdi Alkan'dan izin istemiş ve Görgüzel'i öpmüştü. O anlar ise uzun süre gündemde yer almıştı.

Selen Görgüzel’in göğüs dekolteli pozlarına ilk beğeni Songül Karlı’dan! Kıyafeti ağızları açık bıraktı: Zincir kopsa yanarım!

Selen Görgüzel şimdi ise sahne kıyafetiyle adından söz ettirdi. Yılbaşı akşamı İstanbul'daki bir mekanda sahne alan Selen Görgüzel, kostümüyle ağızları açık bıraktı.

Selen Görgüzel’in göğüs dekolteli pozlarına ilk beğeni Songül Karlı’dan! Kıyafeti ağızları açık bıraktı: Zincir kopsa yanarım!

"BİR SONRA KOPSA YANARIM"
İstanbul'da sahneye çıkan ünlü isim dikkat çeken kostümü için "Elbise yok, sadece zincirlerden oluşuyor. Bir zincir kopsa yanarım" dedi.

Selen Görgüzel’in göğüs dekolteli pozlarına ilk beğeni Songül Karlı’dan! Kıyafeti ağızları açık bıraktı: Zincir kopsa yanarım!

SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU
Selen Görgüzel, sahnede verdiği pozları Instagram hesabında takipçilerininim beğenisine sunmayı da ihmal etmedi.

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