Selen Görgüzel'den Survivor Seren Ay'a sert tepki: Beynin sulanmış
Survivor 2026'da sular durulmuyor; Selen Görgüzel, yarışmacı Seren Ay'ı sosyal medyada hedef aldı. Ramazan ile yaşanan kavgaya tepki gösteren Görgüzel, Seren Ay'ın performans yerine polemiğe odaklandığını savundu.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
📋 SURVİVOR 2026 GÜNDEM ÖZETLERİ
|Konu
|Detay
|Ana Karakterler
|Selen Görgüzel, Seren Ay, Ramazan
|Tartışma Nedeni
|Seren Ay ve Ramazan arasındaki polemik
|Görgüzel'in İthâmı
|"Beynin sulanmış, edep yahu"
|Tarih
|3 Mart 2026
|Platform
|Instagram / Sosyal Medya