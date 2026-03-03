Selen Görgüzel'den Survivor Seren Ay'a sert tepki: Beynin sulanmış

CANLI YAYIN

Survivor 2026'da sular durulmuyor; Selen Görgüzel, yarışmacı Seren Ay'ı sosyal medyada hedef aldı. Ramazan ile yaşanan kavgaya tepki gösteren Görgüzel, Seren Ay'ın performans yerine polemiğe odaklandığını savundu.

SELEN GÖRGÜZEL'DEN SEREN AY'A SERT ELEŞTİRİ: "BEYNİN SULANMIŞ"

Survivor 2026 platformunda heyecan ve gerilim hız kesmeden devam ederken, adadan erken ayrılan Selen Görgüzel, yarışmacı Seren Ay'ı hedef alan sert bir açıklama yaptı. Görgüzel, Seren Ay ile Ramazan arasında yaşanan tartışmanın ardından sosyal medya hesabı üzerinden adeta ateş püskürdü.

Görgüzel'in boksör olan rakibi için kullandığı"Kafa darbesi almışsın, beynin sulanmış"ifadeleri izleyicileri ikiye böldü. Yarışmada sadece bir hafta kalabilen ünlü ismin bu çıkışı, sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulan konular arasına girdi.

💬 SELEN GÖRGÜZEL'İN AÇIKLAMALARININ DETAYLARI

Selen Görgüzel, özellikle Seren Ay'ın sporcu geçmişine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Serenay'a çenesi yerine performans çalıştırması gerektiğini öğretmeden döndüğüm için üzüldüm."

"Boksta ne çok kafa darbesi almışsın belli, baya sulanmış beynin. Ayıp ayıp, edep yahu!"

📋 SURVİVOR 2026 GÜNDEM ÖZETLERİ

KonuDetay
Ana KarakterlerSelen Görgüzel, Seren Ay, Ramazan
Tartışma NedeniSeren Ay ve Ramazan arasındaki polemik
Görgüzel'in İthâmı"Beynin sulanmış, edep yahu"
Tarih3 Mart 2026
PlatformInstagram / Sosyal Medya
🥊 SURVİVOR 2026 YARIŞMACISI SEREN AY KİMDİR?

Survivor 2026 kadrosunda yer alan ve son günlerde Selen Görgüzel ile yaşadığı polemikle gündeme gelenSeren Ay,profesyonel sporcu kimliği ve sert mizaçlı yarışma tarzıyla dikkat çeken bir isimdir.Özellikle boks dünyasındaki başarılarıyla tanınan Seren Ay,adadaki fiziksel üstünlüğü ve açık sözlülüğüyle ön plana çıkıyor.

📋 SEREN AY HAKKINDA BİLİNENLER VE KARİYERİ

Seren Ay, Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etmiş profesyonel bir kadın boksör. Kariyeri boyunca ringde aldığı galibiyetler ve hırslı yapısıyla spor camiasında yer edindi.

Yarışmaya dahil olduğu ilk günden itibaren parkurlardaki hızı ve gücüyle favori gösterilen isimler arasında yer aldı. Ancak adadaki stratejik hamleleri ve diğer yarışmacılarla (özellikle Ramazan ve Selen Görgüzel) yaşadığı sert tartışmalar, performansının önüne geçti. Dobra tavırlarıyla bilinen Seren Ay, haksızlığa gelemediğini belirten ve düşüncelerini kimseden çekinmeden söyleyen bir profil çiziyor. Selen Görgüzel'in kendisine yönelik "boksta çok kafa darbesi almışsın" eleştirisi de tam olarak bu profesyonel geçmişine yönelik bir saldırı niteliği taşıyor.

