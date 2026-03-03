Selen Görgüzel'den Survivor Seren Ay'a sert tepki: Beynin sulanmış

Yarışmaya dahil olduğu ilk günden itibaren parkurlardaki hızı ve gücüyle favori gösterilen isimler arasında yer aldı. Ancak adadaki stratejik hamleleri ve diğer yarışmacılarla (özellikle Ramazan ve Selen Görgüzel) yaşadığı sert tartışmalar, performansının önüne geçti. Dobra tavırlarıyla bilinen Seren Ay, haksızlığa gelemediğini belirten ve düşüncelerini kimseden çekinmeden söyleyen bir profil çiziyor. Selen Görgüzel'in kendisine yönelik "boksta çok kafa darbesi almışsın" eleştirisi de tam olarak bu profesyonel geçmişine yönelik bir saldırı niteliği taşıyor.