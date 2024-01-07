Selen Görgüzel’den Çağla Şıkel itirafı: “Ben evde yokken kızımın babasını...” Çağla Şıkel şikayetçi oldu! Eski eşi bakın kim çıktı

İkinci evliliğini 2014 yılında dünyaevine giren Hamdi Alkan'la 2022'de boşanan Selen Görgüzel, son dönemlerde hem dansları hem açıklamaları hem de sahne kostümleriyle sık sık adından söz ettirdi. Ünlü şarkıcı, şimdi ise Çağla Şıkel hakkında söyledikleriyle gündem oldu. Şıkel'in kendisinden şikayetçi olduğunu dile getiren Görgüzel, kızı İlknaz Bektaş'ın babası ve ünlü model hakkında söyledikleriyle dikkat çekti. Görgüzel'in eski eşi de merak konusu oldu. İşte detaylar...
İkinci evliliğini 2014 yılında Hamdi Alkan ile yapan Selen Görgüzel, 2022'de ünlü yönetmenle yollarını ayırdı. Boşandıktan sonra hem dansları hem açıklamaları hem de sahne kostümleriyle sık sık adından söz ettiren Görgüzel, bu kez Çağla Şıkel itirafıyla gündem oldu.
Ünlü mankenin kendisi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu söyleyen Görgüzel şoke eden ifadeler kullandı.
Geçtiğimiz günlerde bir programa katılan Görgüzel, "Şimdi paralı yapılan menfaat arkadaşlıkları var. Bu kabul edilemez bir durum" dedi.