Selen Görgüzel’den bikini şov! Önce mini şortuyla spor yaptı sonra iddialı pozunu yayınladı gören dönüp bir daha baktı
Selen Görgüzel'den bikini şov! Yönetmen Hamdi Alkan ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü şarkıcı Selen Görgüzel, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. İlk olarak mini şortuyla spor yaptığı anları kayıt altına alarak Instagram sayfasında yayınlayan Görgüzel, ardından bikinisi ile güneşlenirken verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü şarkıcının art arda yaptığı iddialı paylaşımlar sosyal medyaya damga vurdu. Takipçileri düzgün fiziği ile dikkat çeken şarkıcıyı iltifat yağmuruna tuttu. İşte detaylar…
09.07.2021 21:08
- Son Güncelleme: 09.07.2021 21:57
Hamdi Alkan ile 2024 yılında nikah masasına oturan ünlü şarkıcı Selen Görgüzel, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlara yenilerini ekledi.
Tatil sezonunu açan ünlü şarkıcı, ilk olarak mini şortuyla spor yaptığı anları kayıt altına alarak Instagram'ın hikaye kısmında takipçileriyle paylaştı.
Düzgün fiziği ve azmi ile hayranlarından tam not alan ünlü şarkıcı, bir sonraki paylaşımında ise siyah bikinisi ile güneşlenirken verdiği pozu yayınladı.
Görgüzel'in paylaşımları, kısa süre içinde çok sayıda sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun ilgi görerek gündem oldu.
Düzgün fiziği ile dikkat çeken Görgüzel'e takipçileri iltifat yağdırdı. Görgüzel için "Yıllara meydan okuyor", "Yıllar seni teğet geçmiş", "20'lik kızlara taş çıkartır" yorumları yapıldı.