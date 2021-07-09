Selen Görgüzel’den bikini şov! Önce mini şortuyla spor yaptı sonra iddialı pozunu yayınladı gören dönüp bir daha baktı

Selen Görgüzel'den bikini şov! Yönetmen Hamdi Alkan ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü şarkıcı Selen Görgüzel, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. İlk olarak mini şortuyla spor yaptığı anları kayıt altına alarak Instagram sayfasında yayınlayan Görgüzel, ardından bikinisi ile güneşlenirken verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü şarkıcının art arda yaptığı iddialı paylaşımlar sosyal medyaya damga vurdu. Takipçileri düzgün fiziği ile dikkat çeken şarkıcıyı iltifat yağmuruna tuttu. İşte detaylar…

09.07.2021 21:08 - Son Güncelleme: 09.07.2021 21:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





