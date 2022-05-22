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Haberler Magazin Selen Görgüzel siyah bikinisiyle öyle bir poz verdi ki! Hamdi Alkan’ın eski eşine bakın! “Oh be” deyip havuz başında kahkahaya boğuldu

Selen Görgüzel siyah bikinisiyle öyle bir poz verdi ki! Hamdi Alkan’ın eski eşine bakın! “Oh be” deyip havuz başında kahkahaya boğuldu

Selen Görgüzel siyah bikinisiyle öyle bir poz verdi ki! Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan ile 8 yıllık evliliğini tek celsede sonlandıran şarkıcı Selen Görgüzel, boşanmanın ardından sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirmişti. Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Görgüzel, çok konuşulan paylaşımlarına yenisini ekledi ve siyah bikinisiyle havuz başında verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Kahkaha atarken verdiği pozu yayınlayan Görgüzel'in "Oh be, yavaştan sezonu açalım o zaman" notunu eklediği paylaşımı adeta sosyal medyayı salladı. İşte Selen Görgüzel'in o paylaşımı...

22.05.2022 20:37 - Son Güncelleme: 22.05.2022 20:37
Selen Görgüzel siyah bikinisiyle öyle bir poz verdi ki! Hamdi Alkan’ın eski eşine bakın! “Oh be” deyip havuz başında kahkahaya boğuldu

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel, Hamdi Alkan ile 8 yıllık evliliklerini tek celsede sonlandırmıştı.

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Selen Görgüzel siyah bikinisiyle öyle bir poz verdi ki! Hamdi Alkan’ın eski eşine bakın! “Oh be” deyip havuz başında kahkahaya boğuldu

Görgüzel, boşanmanın ardından sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarla sık sık magazin gündeminde yer almıştı.

Selen Görgüzel siyah bikinisiyle öyle bir poz verdi ki! Hamdi Alkan’ın eski eşine bakın! “Oh be” deyip havuz başında kahkahaya boğuldu

Kahkaha atarken verdiği pozu yayınlayan Görgüzel, paylaşımının altına ise "Oh be, yavaştan sezonu açalım o zaman" notunu ekledi.

Selen Görgüzel siyah bikinisiyle öyle bir poz verdi ki! Hamdi Alkan’ın eski eşine bakın! “Oh be” deyip havuz başında kahkahaya boğuldu

Ünlü şarkıcının paylaşımı, kısa sürede yoğun ilgi görerek gündem oldu.

Selen Görgüzel siyah bikinisiyle öyle bir poz verdi ki! Hamdi Alkan’ın eski eşine bakın! “Oh be” deyip havuz başında kahkahaya boğuldu

İşte Selen Görgüzel'in çok konuşulan o paylaşımı...

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