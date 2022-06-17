Selen Görgüzel plajda arz-ı endam etti gören dönüp bir daha baktı! Hamdi Alkan'ın boşandığı eşi tatil görüntüleriyle olay!
Selen Görgüzel plajda arz-ı endam etti gören dönüp bir daha baktı! Hamdi Alkan'ın boşandığı eşi tatil görüntüleriyle olay! Hamdi Alkan ile ayrıldıktan sonra gündemden düşmeyen Selen Görgüzel tatile çıktı. Rotayı Bodrum'a çeviren Selen, Alaçatı'da görüntülendi. Plajda meraklı bakışları üzerinde toplayan Selen Görgüzel'in bikinili halleri kısa sürede gündem oldu. İşte başta Selen olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin 2022 yaz tatilinden kareler...
17.06.2022 16:50 - Son Güncelleme: 17.06.2022 16:58
Selen Görgüzel plajda arz-ı endam etti gören dönüp bir daha baktı! Hamdi Alkan'ın boşandığı eşi tatil görüntüleriyle olay!
Hamdi Alkan ile ayrıldıktan sonra gündemden düşmeyen Selen Görgüzel, tatile çıktı. Rotayı Bodrum'a çeviren ve uzun zamandır gündemden düşmeyen Selen Görgüzel tatil pozlarıyla gündeme bomba gibi düştü.