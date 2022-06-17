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Haberler Magazin Selen Görgüzel plajda arz-ı endam etti gören dönüp bir daha baktı! Hamdi Alkan'ın boşandığı eşi tatil görüntüleriyle olay!

Selen Görgüzel plajda arz-ı endam etti gören dönüp bir daha baktı! Hamdi Alkan'ın boşandığı eşi tatil görüntüleriyle olay!

Selen Görgüzel plajda arz-ı endam etti gören dönüp bir daha baktı! Hamdi Alkan'ın boşandığı eşi tatil görüntüleriyle olay! Hamdi Alkan ile ayrıldıktan sonra gündemden düşmeyen Selen Görgüzel tatile çıktı. Rotayı Bodrum'a çeviren Selen, Alaçatı'da görüntülendi. Plajda meraklı bakışları üzerinde toplayan Selen Görgüzel'in bikinili halleri kısa sürede gündem oldu. İşte başta Selen olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin 2022 yaz tatilinden kareler...

17.06.2022 16:50 - Son Güncelleme: 17.06.2022 16:58
Selen Görgüzel plajda arz-ı endam etti gören dönüp bir daha baktı! Hamdi Alkan’ın boşandığı eşi tatil görüntüleriyle olay!

Selen Görgüzel plajda arz-ı endam etti gören dönüp bir daha baktı! Hamdi Alkan'ın boşandığı eşi tatil görüntüleriyle olay!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Selen Görgüzel plajda arz-ı endam etti gören dönüp bir daha baktı! Hamdi Alkan’ın boşandığı eşi tatil görüntüleriyle olay!

Hamdi Alkan ile ayrıldıktan sonra gündemden düşmeyen Selen Görgüzel, tatile çıktı. Rotayı Bodrum'a çeviren ve uzun zamandır gündemden düşmeyen Selen Görgüzel tatil pozlarıyla gündeme bomba gibi düştü.

Selen Görgüzel plajda arz-ı endam etti gören dönüp bir daha baktı! Hamdi Alkan’ın boşandığı eşi tatil görüntüleriyle olay!

SELEN GÖRGÜZEL SEZONU AÇTI

Görgüzel, önceki gün Yalıkavak'taki bir plajda görüntülendi.

Selen Görgüzel plajda arz-ı endam etti gören dönüp bir daha baktı! Hamdi Alkan’ın boşandığı eşi tatil görüntüleriyle olay!

Uzun süre güneşlenen şarkıcı, ilerleyen saatlerde kendini Ege'nin mavi sularına bıraktı.

Selen Görgüzel plajda arz-ı endam etti gören dönüp bir daha baktı! Hamdi Alkan’ın boşandığı eşi tatil görüntüleriyle olay!

Bir kadın arkadaşıyla tatile çıkan 43 yaşındaki Görgüzel'i gören dönüp bir daha baktı.

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