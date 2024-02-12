Selen Görgüzel “Hamdi Alkan artık dünya ahiret abim” deyip itirafları peş peşe sıraladı! Yılmaz Erdoğan ile Belçim Bilgin detayı...

Hamdi Alkan ile 2014-2022 yılları arasında evli kalan Selen Görgüzel, önceki gün Taksim'de bir mekanda sahne aldı. Sahne sonrası basın mensuplarıyla bir araya gelen Görgüzel, eski eşi Hamdi Alkan'la ilgili "Hamdi artık dünya ahiret abim" diyerek herkesi şoke etti. Yılmaz Erdoğan ile Belçim Bilgin hakkında dikkat çeken ifadeler kullanan Görgüzel, Merve Boluğur'un 300 bin liraya sahneye çıktığı iddialarına da ilginç bir yanıt verdi. İşte detaylar...