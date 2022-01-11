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Haberler Magazin Selen Görgüzel dekolteli mini elbisesi ile dans etti gören dönüp bir daha baktı! Hamdi Alkan’ın biricik eşi sosyal medyayı ikiye böldü

Selen Görgüzel dekolteli mini elbisesi ile dans etti gören dönüp bir daha baktı! Hamdi Alkan’ın biricik eşi sosyal medyayı ikiye böldü

Selen Görgüzel dekolteli mini elbisesi ile dans etti gören dönüp bir daha baktı! Ünlü yönetmen ve oyuncu Hamdi Alkan ile 2014 yılında nikah masasına oturan Selen Görgüzel, geçen günlerde zincirlerden oluşan sahne kıyafetiyle çok konuşulmuştu. Sahne için yine iddialı bir tercih de bulunan Görgüzel, derin göğüs dekolteli süper mini elbisesi ile dans ettiği anları sosyal medya hesabında yayınladı. Görgüzel'in iddialı paylaşımı, sosyal medyayı ikiye böldü. İşte Selen Görgüzel'in çok konuşulan o paylaşımı...

11.01.2022 01:46 - Son Güncelleme: 11.01.2022 01:46
Selen Görgüzel dekolteli mini elbisesi ile dans etti gören dönüp bir daha baktı! Hamdi Alkan’ın biricik eşi sosyal medyayı ikiye böldü

Selen Görgüzel, yılbaşı konseri için tercih ettiği elbisesiyle uzun süre gündem olmuştu. Sadece zincirlerden oluşan bir kıyafetle sahne alan Görgüzel, son kostümüyle yine adından söz ettirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Selen Görgüzel dekolteli mini elbisesi ile dans etti gören dönüp bir daha baktı! Hamdi Alkan’ın biricik eşi sosyal medyayı ikiye böldü

Görgüzel, derin göğüs dekolteli süper mini elbisesi ile bu defa dekolteli sahne kıyafetiyle yaptığı dans ile dikkatleri üzerine çekti.

Selen Görgüzel dekolteli mini elbisesi ile dans etti gören dönüp bir daha baktı! Hamdi Alkan’ın biricik eşi sosyal medyayı ikiye böldü

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşım, kısa sürede gündem oldu.

Selen Görgüzel dekolteli mini elbisesi ile dans etti gören dönüp bir daha baktı! Hamdi Alkan’ın biricik eşi sosyal medyayı ikiye böldü

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ!
Selen Görgüzel'in paylaşımı, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı Görgüzel'in dansını beğendiğini belirtirken bir kısmı ünlü şarkıcının hareketlerini ve iddialı kıyafetini eleştirdi.

Selen Görgüzel dekolteli mini elbisesi ile dans etti gören dönüp bir daha baktı! Hamdi Alkan’ın biricik eşi sosyal medyayı ikiye böldü

İşte Selen Görgüzel'in o paylaşımı...

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