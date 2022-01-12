Selami Şahin'in kızı Meryem İrem büyüdükçe bambaşka biri oldu çıktı! 'Bu kadar kış yeterli' dedi pozları sosyal medyayı salladı
Selami Şahin'in kızı Meryem İrem büyüdükçe bambaşka biri oldu çıktı! Meryem İrem Şahin'in Instagram'dan paylaştığı, 'Bu kadar kış yeterli' notlu pozları sosyal medyayı salladı... Yeni tarzıyla dikkat çeken Selami Şahin'in kızının son halini görenler beğeni yağmuruna tuttu. Tatil fotoğrafını paylaşan İrem Şahin, güzelliğiyle sosyal medyanın gündemine oturdu.
12.01.2022 09:06
- Son Güncelleme: 12.01.2022 09:22
Selami Şahin'in kızı Meryem İrem büyüdükçe bambaşka biri oldu çıktı! 'Bu kadar kış yeterli' dedi pozlarıyla Meryem İrem Şahin sosyal medya gündeminde.
2015 yılında Selami Şahin ve eşi Didem Şahin 30 yıl önce evlendikleri mekanda sembolik olarak tekrar dünya evine girmişti hatırlarsanız... Çiftin şahitliklerini çocukları Lider, Emirhan ve İrem yapmıştı.
Usta sanatçını kızı büyüdü, güzel bir genç kız oldu. İşte başta Selami Şahin'in kızı olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...