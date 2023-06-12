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Haberler Magazin Selami Şahin 'taciz' videolarının ifşalandığı yerde görüntülendi bu kez burnundan soludu! Küplere binen Şahin: "Yasak çekemezsin..."

Selami Şahin 'taciz' videolarının ifşalandığı yerde görüntülendi bu kez burnundan soludu! Küplere binen Şahin: "Yasak çekemezsin..."

Selami Şahin ifşalandığı yerde görüntülendi bu kez burnundan soludu! Küplere binen 74 yaşındaki Selami Şahin muhabire verdiği tepkiyle şaşkına çevirdi. İşte Etiler'de bir AVM önünde yoldan geçen kadınları kolundan tutup ofisine davet ettiği görüntüleri olay yaratan Selami Şahin'in agresif halleri...

takvim.com.tr
12.06.2023 11:02 - Son Güncelleme: 12.06.2023 11:26
Selami Şahin ’taciz’ videolarının ifşalandığı yerde görüntülendi bu kez burnundan soludu! Küplere binen Şahin: Yasak çekemezsin...

"YASAK ÇEKEMEZSİN..."

Selami Şahin 'taciz' videolarının ifşalandığı yerde görüntülendi bu kez burnundan soludu! Küplere binen Şahin tepkisiyle dikkat çekti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Selami Şahin ’taciz’ videolarının ifşalandığı yerde görüntülendi bu kez burnundan soludu! Küplere binen Şahin: Yasak çekemezsin...

Selami Şahin'in Etiler'deki ünlü bir AVM'nin önünü mesken edinip yoldan geçen genç kadınları ofisine davet etmesiyle ilgili görüntüler magazin gündemine damgasını vurdu.

Selami Şahin ’taciz’ videolarının ifşalandığı yerde görüntülendi bu kez burnundan soludu! Küplere binen Şahin: Yasak çekemezsin...

Magazin gündemini sarsan manşetin ardından tüm sabah magazin programları haberi masaya yatırıp tartıştı.

Selami Şahin ’taciz’ videolarının ifşalandığı yerde görüntülendi bu kez burnundan soludu! Küplere binen Şahin: Yasak çekemezsin...

Etiler'deki ünlü bir AVM'nin karşısında ofisi olan sanatçıdan bölgede oturan kadınlar rahatsız. Bunun nedeni ise Şahin'in yoldan geçen kadınlara karşı flörtöz tavırlar sergilemesi.

Selami Şahin ’taciz’ videolarının ifşalandığı yerde görüntülendi bu kez burnundan soludu! Küplere binen Şahin: Yasak çekemezsin...

'ELİNİ BIRAKMIYOR'
Sabah'ın haberine göre ismini vermek istemeyen iki kadın şu açıklamayı yaptı:

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