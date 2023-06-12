Selami Şahin 'taciz' videolarının ifşalandığı yerde görüntülendi bu kez burnundan soludu! Küplere binen Şahin: "Yasak çekemezsin..."
Selami Şahin ifşalandığı yerde görüntülendi bu kez burnundan soludu! Küplere binen 74 yaşındaki Selami Şahin muhabire verdiği tepkiyle şaşkına çevirdi. İşte Etiler'de bir AVM önünde yoldan geçen kadınları kolundan tutup ofisine davet ettiği görüntüleri olay yaratan Selami Şahin'in agresif halleri...
12.06.2023 11:02 - Son Güncelleme: 12.06.2023 11:26
"YASAK ÇEKEMEZSİN..."
Selami Şahin 'taciz' videolarının ifşalandığı yerde görüntülendi bu kez burnundan soludu! Küplere binen Şahin tepkisiyle dikkat çekti.
Selami Şahin'in Etiler'deki ünlü bir AVM'nin önünü mesken edinip yoldan geçen genç kadınları ofisine davet etmesiyle ilgili görüntüler magazin gündemine damgasını vurdu.