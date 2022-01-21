Selami Şahin kızı Meryem İrem Şahin'in şarkıcı Edis ile öpüştüğü anlara bakın ne dedi bomba açıklama! 'Horoz-tavuk' diyaloğu yeniden hortladı
Selami Şahin kızı Meryem İrem Şahin'in şarkıcı Edis ile öpüştüğü anlara bakın ne dedi... Usta sanatçı Selami Şahin'den bomba açıklama geldi, 'horoz-tavuk' diyaloğu yeniden hortladı. Yeni albüm için kolları sıvayan Şahin, önceki gün Etiler'deydi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şahin, popçu Edis'in kızı İrem Şahin ile olan öpüşme fotoğrafının hatırlatılması üzerine verdiği yanıtla dikkatleri üzerine çekti. Selami Şahin'in açıklaması akıllara yıllar evvel karısı Didem Şahin'in İrem Derici hakkındaki 'horoz-tavuk' çıkışını getirdi!
21.01.2022 13:06
- Son Güncelleme: 21.01.2022 13:16
BOMBA AÇIKLAMA!
Selami Şahin kızı Meryem İrem Şahin'in şarkıcı Edis ile öpüştüğü anlara bakın ne dedi! Horoz-tavuk' diyaloğu yeniden hortladı...
GİZEMLİ İSİM BELLİ OLDU!
Ünlü şarkıcının, yanındaki güzelin kimliği çok geçmeden ortaya çıktı. Edis'in öptüğü kişinin usta sanatçı Selami Şahin'in kızı Meryem İrem Şahin olduğu anlaşıldı.