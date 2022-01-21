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Haberler Magazin Selami Şahin kızı Meryem İrem Şahin'in şarkıcı Edis ile öpüştüğü anlara bakın ne dedi bomba açıklama! 'Horoz-tavuk' diyaloğu yeniden hortladı

Selami Şahin kızı Meryem İrem Şahin'in şarkıcı Edis ile öpüştüğü anlara bakın ne dedi bomba açıklama! 'Horoz-tavuk' diyaloğu yeniden hortladı

Selami Şahin kızı Meryem İrem Şahin'in şarkıcı Edis ile öpüştüğü anlara bakın ne dedi... Usta sanatçı Selami Şahin'den bomba açıklama geldi, 'horoz-tavuk' diyaloğu yeniden hortladı. Yeni albüm için kolları sıvayan Şahin, önceki gün Etiler'deydi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şahin, popçu Edis'in kızı İrem Şahin ile olan öpüşme fotoğrafının hatırlatılması üzerine verdiği yanıtla dikkatleri üzerine çekti. Selami Şahin'in açıklaması akıllara yıllar evvel karısı Didem Şahin'in İrem Derici hakkındaki 'horoz-tavuk' çıkışını getirdi!

21.01.2022 13:06 - Son Güncelleme: 21.01.2022 13:16
Selami Şahin kızı Meryem İrem Şahin’in şarkıcı Edis ile öpüştüğü anlara bakın ne dedi bomba açıklama! ’Horoz-tavuk’ diyaloğu yeniden hortladı

BOMBA AÇIKLAMA!

Selami Şahin kızı Meryem İrem Şahin'in şarkıcı Edis ile öpüştüğü anlara bakın ne dedi! Horoz-tavuk' diyaloğu yeniden hortladı...

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Selami Şahin kızı Meryem İrem Şahin’in şarkıcı Edis ile öpüştüğü anlara bakın ne dedi bomba açıklama! ’Horoz-tavuk’ diyaloğu yeniden hortladı

Son dönemin popüler isimlerinden olan 31 yaşındaki ünlü şarkıcı Edis, müzik kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem olmuştu.

Selami Şahin kızı Meryem İrem Şahin’in şarkıcı Edis ile öpüştüğü anlara bakın ne dedi bomba açıklama! ’Horoz-tavuk’ diyaloğu yeniden hortladı

Meslektaşı Zeynep Bastık ile samimi dansıyla uzun süre magazin gündemini meşgul eden ünlü popçu, geçtiğimiz haftalarda ise bir güzelle samimi bir şekilde kameralara yansımıştı.

Selami Şahin kızı Meryem İrem Şahin’in şarkıcı Edis ile öpüştüğü anlara bakın ne dedi bomba açıklama! ’Horoz-tavuk’ diyaloğu yeniden hortladı

Edis'in dudak dudağa pozu gündeme bomba gibi düşerken yanındaki gizemli kadının kimliği merak konusu olmuştu.

Selami Şahin kızı Meryem İrem Şahin’in şarkıcı Edis ile öpüştüğü anlara bakın ne dedi bomba açıklama! ’Horoz-tavuk’ diyaloğu yeniden hortladı

GİZEMLİ İSİM BELLİ OLDU!
Ünlü şarkıcının, yanındaki güzelin kimliği çok geçmeden ortaya çıktı. Edis'in öptüğü kişinin usta sanatçı Selami Şahin'in kızı Meryem İrem Şahin olduğu anlaşıldı.

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