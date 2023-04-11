RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Magazin Selahattin Paşalı'nın eşini görenler güzelliğine hayran kalıyor adeta yerli Barbara Palvin! Meğer güzel eşi bakın kimmiş

Selahattin Paşalı'nın eşini görenler güzelliğine hayran kalıyor adeta yerli Barbara Palvin! Meğer güzel eşi bakın kimmiş

Son dönemin parlayan isimlerinden biri olan Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır'la başrolünü paylaştığı Ömer dizisiyle ekranlarda boy gösteriyor. Özel hayatı yakından takip edilen Selahattin Paşalı hakkında araştırma yapanlar eşini görünce hayran kaldı. Lara Tümer ile Bodrum'da nikah masasına oturduktan sonra Leyla Pera adını verdikleri kızlarını kucaklarını alan çifti takdir topluyor. İşte başta Selahattin Paşalı olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.

11.04.2023 14:17 - Son Güncelleme: 11.04.2023 14:17
Selahattin Paşalı’nın eşini görenler güzelliğine hayran kalıyor adeta yerli Barbara Palvin! Meğer güzel eşi bakın kimmiş

Bu sezon ekranların sevilen yapımlarından biri olan Ömer dizisinde başrolü Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır paylaşıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Selahattin Paşalı’nın eşini görenler güzelliğine hayran kalıyor adeta yerli Barbara Palvin! Meğer güzel eşi bakın kimmiş

Dizideki başarısından dolayı özel hayatı merak edilen ünlü ismin eşi Lara Paşalı'nın güzelliği gündem oldu. Paşalı'ya takipçileri sosyal medyada "Ne şanslı adamsın", "Yerli Barbara Palvin" yorumlarında bulundu.

Selahattin Paşalı’nın eşini görenler güzelliğine hayran kalıyor adeta yerli Barbara Palvin! Meğer güzel eşi bakın kimmiş

Yakışıklı oyuncu Nisan 2022'de bir süredir beraber olduğu Lara Tümer ile evlendi.

Selahattin Paşalı’nın eşini görenler güzelliğine hayran kalıyor adeta yerli Barbara Palvin! Meğer güzel eşi bakın kimmiş

Çiftin Leyla Pera isminde bir çocukları bulunuyor. İşte başta Selahattin Paşalı olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.

Selahattin Paşalı’nın eşini görenler güzelliğine hayran kalıyor adeta yerli Barbara Palvin! Meğer güzel eşi bakın kimmiş

TANER ÖLMEZ

SON DAKİKA