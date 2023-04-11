Selahattin Paşalı'nın eşini görenler güzelliğine hayran kalıyor adeta yerli Barbara Palvin! Meğer güzel eşi bakın kimmiş
Son dönemin parlayan isimlerinden biri olan Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır'la başrolünü paylaştığı Ömer dizisiyle ekranlarda boy gösteriyor. Özel hayatı yakından takip edilen Selahattin Paşalı hakkında araştırma yapanlar eşini görünce hayran kaldı. Lara Tümer ile Bodrum'da nikah masasına oturduktan sonra Leyla Pera adını verdikleri kızlarını kucaklarını alan çifti takdir topluyor. İşte başta Selahattin Paşalı olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.
11.04.2023 14:17 - Son Güncelleme: 11.04.2023 14:17
Çiftin Leyla Pera isminde bir çocukları bulunuyor. İşte başta Selahattin Paşalı olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.