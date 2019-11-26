Seksenler'in Rukiye'si Özlem Türkad'ın son halini görenler gözlerine inanamadı!

Seksenler dizisiyle TRT 1'de seyirci karşısına çıkan ve Rukiye karakterini canlandıran Özlem Türkad, yıllar sonraki halini görenler gözlerine inanamadı. TRT 1'in efsaneleşmiş dizisi Seksenler çeşitli kanallarda eski bölümleri ile yayınlanmaya devam ediyor. Dizinin hayranları diziyi büyük bir keyifle takip ederken dizinin oyuncuları ile ilgili bilgileri de merak ediyor. Seksenler dizisinde Rukiye rolünü başarıyla canlandıran Özlem Türkad'ın son hali hayranlarını şoke etti.

26.11.2019 07:32 - Son Güncelleme: 26.11.2019 07:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





