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Seksenler'in Rukiye'si Özlem Türkad son haliyle hayrete düşürdü

Seksenler dizisiyle TRT 1'de seyirci karşısına çıkan Rukiye görevindeki Özlem Türkad, yıllar sonraki haliyle şoke etti. TRT 1'in efsaneleşmiş dizisi Seksenler çeşitli kanallarda eski bölümleri ile yayınlanmaya devam ediyor. Dizinin hayranları diziyi büyük bir keyifle takip ederken dizinin oyuncuları ile ilgili bilgileri de merak ediyor.

11.09.2019 13:01 - Son Güncelleme: 14.11.2019 11:45
Seksenler dizisinin Rukiye'si Özlem Türkad son görüntüsü ile olay yarattı

Özlem Türkad Kimdir?

Özlem Türkad, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvar Bölümünden mezundur. Haldun Dormen ve Kabare Taksim Tiyatrolarında görevler almıştır. Halen, İstanbul Şehir Tiyatrolarında görev yapmaktadır.

Şimdiye kadar birçok TV dizisinde roller alan Türkad, ilk kez 2000 yılında "7 Numara" diziyle TV oyunculuğu kariyerine başlamıştır. 5 sezon boyunca rol aldığı "Seksenler" dizisinde, Rasim Öztekin'in eşi olan "Rukiye" karakteri ile büyük beğeni almış ve geniş kitlelerce tanınmıştır. 2003 yılında, ilk kez "Giz" adlı sinema filmiyle beyaz perdeye adım atmıştır.


Seksenler dizisinin Rukiye'si Özlem Türkad son görüntüsü ile olay yarattı

Rol Aldığı Dizi Filmler

2018 – Kocaman Ailem
2012 – 2014 – Seksenler (Rukiye-5 Sezon)
2010 – Yerden Yüksek (Ferahnaz)
2009 – Sıkı Dostlar
2009 – Kahve Bahane
2009 – Haneler (Özlem)
2008 – Üvey Aile (Binnaz)
2006 – Esir Kalpler (Emine)
2005 – Tadımız Kaçmasın (Tülay Baklagiller)
2005 – Ters Köşe
2005 – Çeşm-i Bülbül (TV filmi)
2002 – Havada Bulut (Bayram)
2000 – 7 Numara (Asiye)

Seksenler dizisinin Rukiye'si Özlem Türkad son görüntüsü ile olay yarattı

Trt ekranlarının efsane dizilerinden Seksenler eski bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor. Seksenler dizisinin sevenleri diziyi merakla takip etmeye devam ediyor. Seksenler izleyicileri dizi oyuncularının özel hayatlarıyla ilgili bilgileri de merak edip araştırıyor.

Seksenler dizisinin Rukiye'si Özlem Türkad son görüntüsü ile olay yarattı

Seksenler dizisinde Rukiye karakterini canlandıran Özlem Türkad yıllar sonraki haliyle herkesi şok etti.

Seksenler dizisinin Rukiye'si Özlem Türkad son görüntüsü ile olay yarattı

Sevilen oyuncu Özlem Türkad'ın inanılmaz değişimini görenler gözlerine inanamadı. İşte Özlem Türkad'dan Deniz Seki'ye, Emel Müftüoğlu'ndan Cengiz Kurtoğlu'na kadar zayıflayan ünlüler...

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