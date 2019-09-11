Seksenler'in Rukiye'si Özlem Türkad son haliyle hayrete düşürdü

Seksenler dizisiyle TRT 1'de seyirci karşısına çıkan Rukiye görevindeki Özlem Türkad, yıllar sonraki haliyle şoke etti. TRT 1'in efsaneleşmiş dizisi Seksenler çeşitli kanallarda eski bölümleri ile yayınlanmaya devam ediyor. Dizinin hayranları diziyi büyük bir keyifle takip ederken dizinin oyuncuları ile ilgili bilgileri de merak ediyor.

11.09.2019 13:01 - Son Güncelleme: 14.11.2019 11:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





