Seksenler’in Nazlı’sı Yasemin Çonka eridi! Son hali dudak uçuklattı! Leoparlı tarzı olay oldu: Harika görünüyor! Boşanma yaramış...

Seksenler dizisindeki Nazlı karakteriyle hafızalara kazınan Yasemin Çonka, geçen ay katıldığı bir programda boşandığını ilk kez açıklamış ve uzun süre gündem olmuştu. Ünlü oyuncu, bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Leopar desenli eteğiyle kamera karşısına geçen Çonka, son haliyle görenleri şaşkına çevirdi. Fazla kilolarından kurtulan oyuncu, adeta iğne ipliğe döndü. İşte hem son hali hem de tarzıyla dikkat çeken Yasemin Çonka'nın o paylaşımı...
Seksenler dizisiyle hafızalara kazınan Yasemin Çonka, geçen ay Ceyda Düvenci'nin programına konuk oldu ve özel hayatıyla ilgili dikkat çeken itiraflarda bulundu.
Ünlü oyuncunun 'Çonka' soyadı yerine 'Baştan' soyadını kullanması ise Ceyda Düvenci'nin dikkatini çekti. Düvenci bunun nedenini sorunca ise Çonka, üç yıl önce boşandığını itiraf etti.
Programlara çok fazla katılmadığı için boşandığı haberlerinin de duyulmadığını belirten ünlü isim, şu ifadeleri kullandı: "Bunun telaffuzuna ihtiyaç da olmadı.