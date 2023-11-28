Seksenler’in Nazlı’sı Yasemin Çonka eridi! Son hali dudak uçuklattı! Leoparlı tarzı olay oldu: Harika görünüyor! Boşanma yaramış...

Seksenler dizisindeki Nazlı karakteriyle hafızalara kazınan Yasemin Çonka, geçen ay katıldığı bir programda boşandığını ilk kez açıklamış ve uzun süre gündem olmuştu. Ünlü oyuncu, bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Leopar desenli eteğiyle kamera karşısına geçen Çonka, son haliyle görenleri şaşkına çevirdi. Fazla kilolarından kurtulan oyuncu, adeta iğne ipliğe döndü. İşte hem son hali hem de tarzıyla dikkat çeken Yasemin Çonka'nın o paylaşımı...