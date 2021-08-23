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Haberler Magazin Seksenler’in Elvan’ı Begüm Öner’in kardeşi bakın kim çıktı! Duyan şaştı kaldı meğer MasterChef’in fenomen yarışmacısı...

Seksenler’in Elvan’ı Begüm Öner’in kardeşi bakın kim çıktı! Duyan şaştı kaldı meğer MasterChef’in fenomen yarışmacısı...

Seksenler'in Elvan'ı Begüm Öner'in kardeşi bakın kim çıktı! Eşi Ceyhun Fersoy ile birlikte rol aldığı Seksenler dizisinde Elvan karakterini canlandıran Begüm Öner'in özel hayatı merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun hakkında araştırma yapan internet kullanıcıları, Öner'in özellikle kardeşini merak edip araştırdı. Bir dönem MasterChef'te yarışan fenomen yarışmacının Begüm Öner'in kardeşi olduğunu duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Begüm Öner'in kardeşi...

23.08.2021 23:15 - Son Güncelleme: 23.08.2021 23:15
Seksenler’in Elvan’ı Begüm Öner’in kardeşi bakın kim çıktı! Duyan şaştı kaldı meğer MasterChef’in fenomen yarışmacısı...

Ceyhun Fersoy ile mutlu bir evlilik sürdüren Begüm Öner, Seksenler dizisinde canlandırdığı Elvan karakteriyle büyük beğeni topladı.

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Seksenler’in Elvan’ı Begüm Öner’in kardeşi bakın kim çıktı! Duyan şaştı kaldı meğer MasterChef’in fenomen yarışmacısı...

Oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettiren Öner'in özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

Seksenler’in Elvan’ı Begüm Öner’in kardeşi bakın kim çıktı! Duyan şaştı kaldı meğer MasterChef’in fenomen yarışmacısı...

Öner hakkında araştırma yapan internet kullanıcıları, oyuncunun özellikle kardeşini merak edip araştırdı. Bir dönem MasterChef'te yarışan fenomen yarışmacının Begüm Öner'in kardeşi olduğunu duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Seksenler’in Elvan’ı Begüm Öner’in kardeşi bakın kim çıktı! Duyan şaştı kaldı meğer MasterChef’in fenomen yarışmacısı...

İşte başta Begüm Öner olmak üzere ünlü isimlerin kardeşleri...

Seksenler’in Elvan’ı Begüm Öner’in kardeşi bakın kim çıktı! Duyan şaştı kaldı meğer MasterChef’in fenomen yarışmacısı...

AZRA AKIN

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