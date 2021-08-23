Seksenler’in Elvan’ı Begüm Öner’in kardeşi bakın kim çıktı! Duyan şaştı kaldı meğer MasterChef’in fenomen yarışmacısı...
Seksenler'in Elvan'ı Begüm Öner'in kardeşi bakın kim çıktı! Eşi Ceyhun Fersoy ile birlikte rol aldığı Seksenler dizisinde Elvan karakterini canlandıran Begüm Öner'in özel hayatı merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun hakkında araştırma yapan internet kullanıcıları, Öner'in özellikle kardeşini merak edip araştırdı. Bir dönem MasterChef'te yarışan fenomen yarışmacının Begüm Öner'in kardeşi olduğunu duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Begüm Öner'in kardeşi...
23.08.2021 23:15
- Son Güncelleme: 23.08.2021 23:15
Ceyhun Fersoy ile mutlu bir evlilik sürdüren Begüm Öner, Seksenler dizisinde canlandırdığı Elvan karakteriyle büyük beğeni topladı.
Öner hakkında araştırma yapan internet kullanıcıları, oyuncunun özellikle kardeşini merak edip araştırdı. Bir dönem MasterChef'te yarışan fenomen yarışmacının Begüm Öner'in kardeşi olduğunu duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.