Seksenler dizisinin yıldızı Yasemin Çonka’nın oğluna bakın adeta kardeşi gibi! Anne - oğul ’benzerliğin bu kadarı’ dedirtiyor

Çonka, yıllar önce verdiği röportajda oğlunun doğumunu şu sözlerle anlatmıştı:

"Normal doğum yaptım ve çok kolay olmadı. Eşimin eğitimi için Amerika'ya gitmiştik, bu yüzden doğum orada gerçekleşti. Doktorum idealist ama enteresan biriydi. Beni epidural ve ağrı kesici almadan doğum yapmaya ikna etti. Ancak bunun hoş bir deneyim olmadığını gördüm. Doğum süreci, sancılarla birlikte toplam 14-15 saat sürdü."