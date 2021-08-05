Seksenler dizisinin yıldızı Yasemin Çonka'nın oğluna bakın adeta kardeşi gibi! Anne - oğul 'benzerliğin bu kadarı' dedirtiyor
Seksenler dizisinin yıldızı Yasemin Çonka'nın oğluna bakın adeta kardeşi gibi! Anne - oğul sosyal medyada, 'benzerliğin bu kadarı' dedirtiyor. Seksenler dizisinin Nazlı'sı Yasemin Çonka'nın meğer kendi boyu kadar oğlu varmış. Yasemin Çonka, 18 Şubat 1972 tarihinde İstanbul'da ailesinin tek çocuğu olarak doğmuştur. 1989 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bolümü'nden 1993 yılında mezun oldu. Peki Seksenler'in Nazlı'sı Yasemin Çonka'nın oğlu kim? İşte sosyal medyanın konuştuğu Sarp...
05.08.2021 17:20
- Son Güncelleme: 05.08.2021 21:20
BENZERLİĞİN BU KADARI!
Seksenler dizisinin yıldızı Yasemin Çonka'nın oğluna bakın adeta kardeşi gibi! Anne - oğul sosyal medya gündeminde...
Çonka, yıllar önce verdiği röportajda oğlunun doğumunu şu sözlerle anlatmıştı:
"Normal doğum yaptım ve çok kolay olmadı. Eşimin eğitimi için Amerika'ya gitmiştik, bu yüzden doğum orada gerçekleşti. Doktorum idealist ama enteresan biriydi. Beni epidural ve ağrı kesici almadan doğum yapmaya ikna etti. Ancak bunun hoş bir deneyim olmadığını gördüm. Doğum süreci, sancılarla birlikte toplam 14-15 saat sürdü."