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Seksenler dizisinin Elvan'ının abisi bakın kim çıktı?

Trt 1 kanalının efsane dizilerinden 'Seksenler' yeni bölümleriyle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İlk tanıtım filminin de yayınlandığı sevilen dizi 'Seksenler'in oyuncuları ise izleyicileri tarafından merak edilip araştırılıyor.

11.10.2019 12:36 - Son Güncelleme: 18.10.2019 12:36
Seksenler dizisinin Elvan'ı Begüm Öner abisiyle herkesi şok etti! Bakın kim çıktı?

Trt 1 kanalının efsane dizilerinden 'Seksenler' yeni bölümleriyle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İlk tanıtım filminin de yayınlandığı sevilen dizi 'Seksenler'in oyuncuları ise izleyicileri tarafından merak edilip araştırılıyor. Seksenler dizisinde 'Pastacı Sami'nin kızı Elvan karakterini canlandıran Begüm Öner izleyiciler tarafından en çok merak edilenler arasında.

Seksenler dizisinin Elvan'ı Begüm Öner abisiyle herkesi şok etti! Bakın kim çıktı?

Dizide sevgilisi Şahin'i canlandıran Ceyhun Fersoy ile evli olan Begüm Öner'in abisi ise herkesi şaşkına çevirdi. Begüm Öner'in abisini görünce çok şaşıracaksınız. İşte ünlü isimlerin kendileri kadar ünlü olan akrabaları...

Seksenler dizisinin Elvan'ı Begüm Öner abisiyle herkesi şok etti! Bakın kim çıktı?

Nilgün Bubikoğlu ile Gülşen Bubikoğlu kardeşlerin dayıları Adnan Şenses

Seksenler dizisinin Elvan'ı Begüm Öner abisiyle herkesi şok etti! Bakın kim çıktı?

İbrahim Tatlıses ve amcasının oğlu Serdar Tatlı

Seksenler dizisinin Elvan'ı Begüm Öner abisiyle herkesi şok etti! Bakın kim çıktı?

Sıtkı Akçatepe - Leman Akçatepe - Halit Akçatepe

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