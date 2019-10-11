Seksenler dizisinin Elvan'ının abisi bakın kim çıktı?

Trt 1 kanalının efsane dizilerinden 'Seksenler' yeni bölümleriyle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İlk tanıtım filminin de yayınlandığı sevilen dizi 'Seksenler'in oyuncuları ise izleyicileri tarafından merak edilip araştırılıyor. Seksenler dizisinde 'Pastacı Sami'nin kızı Elvan karakterini canlandıran Begüm Öner izleyiciler tarafından en çok merak edilenler arasında.