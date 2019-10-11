Seksenler dizisinin Elvan'ı Begüm Öner abisiyle herkesi şok etti! Bakın kim çıktı?

BEGÜM ÖNER KİMDİR?

Begüm Öner, 1989 yılında Almanya'da dünyaya geldi. Annesiyle babasının iş sebebiyle Almanya'ya gittiği dönemde Almanya'da doğmuştur. Bir abisi vardır. 1992 yılında İki buçuk yaşındayken Türkiye'ye döndü. İstanbul'da 10 yaşında bir ajansa yazıldı ve şöhret olmaya başladı. Reklam filmleri diziler derken Tv dünyasının vazgeçilmez oyuncularından oldu. İlk kez 11 yaşında bir çikolata reklamında oynadı. Televizyon ve dizi oyunculuğu kursuna gitti.

İstanbul Ticaret Üniversitesi istatistik Bölümünden mezun oldu. TRT 1 ekranlarında yayınlanan "Seksenler" dizisinde pastacı Sami beyin kızı Elvan karakterini canlandırdı. 2014 yılında Müfit Can Saçıntı'nın yönetmenliğini yaptığı, senaryosunu Birol Güven'in kaleme aldığı "Mandıra Filozofu" adlı filmde başrollerinde Müfit Can Saçıntı, Rasim Öztekin, Ayda Aksel, Kemal Kuruçay, Eser Eyüboğlu, ve Begüm Öner paylaştı. 2015 yılında vizyona giren "Öğrenci İşleri" adlı sinema filminde Murat Akkoyunlu, Fırat Tanış, Yeliz Şar, Begüm Öner, Bülent Çolak ile beraber rol aldı. 2016 yılında Sermiyan Midyat'ın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği absürd bir hint komedisi olan "Bir Baba Hindu" adlı sinema filmindeSermiyan Midyat ve Nicole Faria, Burak Satıbol, Zeynep Kankonde, Ayhan Taş, Şafak Sezer, Hakan Akın, Füsun Demirel, Bülent Kayabaş, Muhittin Korkmaz ile beraber oynadı.