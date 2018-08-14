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Sekizinci çocuğumu bekliyorum diyen İbrahim Tatlıses eski eşi Derya Tuna'ya övgüler yağdırdı

İbrahim Tatlıses, eski eşi Derya Tuna'nın bir televizyon kanalında başlayan programın ilk bölümünde eski eşine jest yaptı. Programa bağlanan İbrahim Tatlıses'in hem eski eşi Derya Tuna'ya övgüleri hem de sekizinci çocuğumu bekliyorum demesi gündeme bomba gibi düştü. Derya Tuna ve İbrahim Tatlıses'in oğlu da annesi ve diğer program sunucularına babası gibi jest yaptı. İşte o anlar...

14 Ağustos 2018 Salı, 10:45:14 Güncelleme: 10:49:58
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Sekizinci çocuğumu bekliyorum diyen İbrahim Tatlıses eski eşi Derya Tunaya övgüler yağdırdı

Eski eşi Derya Tuna'nın her zaman yanında olduğunu belirten İbrahim Tatlıses çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

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Sekizinci çocuğumu bekliyorum diyen İbrahim Tatlıses eski eşi Derya Tunaya övgüler yağdırdı

Oğlu İdo hakkında da konuşan İbrahim Tatlıses şunları söyledi: ''İdo çok kibar ve delikanlıdır ama yeri geldiği zaman çok serttir. Bana bile kafa tuttuğu zamanlar oluyor.''

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Sekizinci çocuğumu bekliyorum diyen İbrahim Tatlıses eski eşi Derya Tunaya övgüler yağdırdı

''Ben ona insanların önünde eğilme diyorum. O bana 'yok baba o büyük, ayıp olur' diyor. Bunu ben de Derya Tuna da öğretmedi. Kendi kendine yaptığı bir davranış. Çok saygılı bir çocuk.''

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Sekizinci çocuğumu bekliyorum diyen İbrahim Tatlıses eski eşi Derya Tunaya övgüler yağdırdı

''Yedi tane çocuğum var sekizinciyi bekliyorum. Şu an yok ama gelebilir. Her an her saniye olabilir... Elif Ada ile çocuk defterini kapatmadım. Yeni bir çocuğum daha olabilir.''

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Sekizinci çocuğumu bekliyorum diyen İbrahim Tatlıses eski eşi Derya Tunaya övgüler yağdırdı

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İbrahim Tatlıses bu zamana kadar tam 5 kez evlendi.

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