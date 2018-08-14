Sekizinci çocuğumu bekliyorum diyen İbrahim Tatlıses eski eşi Derya Tunaya övgüler yağdırdı

Sekizinci çocuğumu bekliyorum diyen İbrahim Tatlıses eski eşi Derya Tuna'ya övgüler yağdırdı
İbrahim Tatlıses, eski eşi Derya Tuna'nın bir televizyon kanalında başlayan programın ilk bölümünde eski eşine jest yaptı. Programa bağlanan İbrahim Tatlıses'in hem eski eşi Derya Tuna'ya övgüleri hem de sekizinci çocuğumu bekliyorum demesi gündeme bomba gibi düştü. Derya Tuna ve İbrahim Tatlıses'in oğlu da annesi ve diğer program sunucularına babası gibi jest yaptı. İşte o anlar...
14 Ağustos 2018 Salı, 10:45:14 Güncelleme: 10:49:58
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