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Haberler Magazin Seher Dilovan'ın son halini görenler gözlerine inanamıyor! Tası tarağı toplayıp İsviçre'ye yerleşmişti oğlunu da ünlü bir şarkıcı yaptı

Seher Dilovan'ın son halini görenler gözlerine inanamıyor! Tası tarağı toplayıp İsviçre'ye yerleşmişti oğlunu da ünlü bir şarkıcı yaptı

Bir süredir ortalarda görünmeyen Seher Dilovan artık bambaşka bir hayat yaşıyor. Uzun zaman önce İsviçre'de kendine yeni bir hayat kuran 51 yaşındaki Türk Halk Müziği sanatçısı Dilovan, Cenevre'de bahçe içinde bir villada hayatını sürdürüyor artık. Sosyal medyayı aktif kullanan ve oğlunu da şarkıcı yapan Seher Dilovan'ın son halini görenlerse şaşıp kalıyor.

07.03.2023 15:46 - Son Güncelleme: 07.03.2023 15:46
Seher Dilovan’ın son halini görenler gözlerine inanamıyor! Tası tarağı toplayıp İsviçre’ye yerleşmişti oğlunu da ünlü bir şarkıcı yaptı

Ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı Seher Dilovan, Türkiye'den kilometrelerce uzaktaki hayatını sık sık sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaşıyor. Son halini görenlerse şaşıp kalıyor.

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Seher Dilovan’ın son halini görenler gözlerine inanamıyor! Tası tarağı toplayıp İsviçre’ye yerleşmişti oğlunu da ünlü bir şarkıcı yaptı

Yerini kendisi gibi müzikle ilgilenen oğlu Alan Dere'ye bırakan Seher Dilovan'ın Cenevre'deki evi yeşillikler arasında... İşte başta Seher Dilovan olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.

Seher Dilovan’ın son halini görenler gözlerine inanamıyor! Tası tarağı toplayıp İsviçre’ye yerleşmişti oğlunu da ünlü bir şarkıcı yaptı

ÜNLÜLERİN DEĞİŞİMLERİ

Bir döneme damgasını vuran Popstar'ın birincisi Abidin Özşahin yıllar sonra ortaya çıktı. Yarışmadan sonra adını pek duymadığımız Abidin son haliyle gündem oldu.

Seher Dilovan’ın son halini görenler gözlerine inanamıyor! Tası tarağı toplayıp İsviçre’ye yerleşmişti oğlunu da ünlü bir şarkıcı yaptı

2000'li yılların başında yayınlanan ve herkesi televizyon başına toplayan şarkı yarışması Popstar Türkiye'nin birincisi Abidin şimdilerde neler yapıyor?

Seher Dilovan’ın son halini görenler gözlerine inanamıyor! Tası tarağı toplayıp İsviçre’ye yerleşmişti oğlunu da ünlü bir şarkıcı yaptı

İSTANBUL'U TERK ETTİ

Hobi olarak müzikle ilgilenen Popstar Abidin neler yaptığını şu cümlelerle anlattı:

"Duyunca birçok kişinin şaşırdığı, büyük bir çoğunluğun da takdirini aldığım kendimce, kendi dünyamda yaşamaya devam ediyorum. Ama 'Biz sizi müzisyen yönünüzle tanımıştık' derseniz, son yıllarda müziği hobi gibi yapıp aslında eğitimini aldığım alanda yürümeye devam ediyorum. Biraz güncelleyecek olursak Ankara'da yönetim danışmanlığı, prodüksiyon ve medya alanlarında kurucusu olduğum iki markanın işlerini yürütüyorum."

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