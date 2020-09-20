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Sefirin Kızı'nın Nare'si Neslihan Atagül'ün pabucu dama atıldı! Neslihan Atagül'ün Rus annesinin gençliği...

Doğal güzelliği ve başarılı oyunculuğu ile yer aldığı her projede adından söz ettirmeyi başaran 28 yaşındaki Neslihan Atagül, özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Son olarak Sefirin Kızı dizisinde Nare karakteri ile karşımıza çıkan Neslihan Atagül, Fahriye Evcen'den sonra annesi ile gündeme gelen bir diğer isim oldu. Rus annesinin gençlik hali ile adeta pabucu dama atılan güzel oyuncu Neslihan Atagül'e, 'Annesi daha güzel' şeklinde yorumlar yapıldı.

20.09.2020 17:21 - Son Güncelleme: 20.09.2020 17:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





