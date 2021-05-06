RAMAZAN İMSAKİYE
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Sefirin Kızı’nın Mavi’si Tuba Büyüküstün’ün memleketini duyan şaştı kaldı! Bakın aslen nereli çıktı…

Sefirin Kızı'nın Mavi'si Tuba Büyüküstün'ün memleketi şaşırttı! Sezon başında rahatsızlığı nedeniyle projeden ayrılan Neslihan Atagül'ün ardından Sefirin Kızı dizisine dahil olan Tuba Büyüküstün dizideki sahnelerinin çekimlerinin tamamlanmasının ardından projeden ayrıldı. Engin Akyürek ile yıllar sonra aynı projede buluşan Tuba Büyüküstün, diziden ayrılmasının ardından gündem oldu. Çok sayıda internet kullanıcısı, son dönemin en popüler isimlerinin arasında yer alan Tuba Büyüküstün'ün özel hayatını merak edip araştırmaya başladı. Ünlü oyuncunun memleketi ise şaşkınlık yarattı. İşte detaylar…

06.05.2021 22:03 - Son Güncelleme: 06.05.2021 22:03
Sefirin Kızı’nın Mavi’si Tuba Büyüküstün’ün memleketini duyan şaştı kaldı! Bakın aslen nereli çıktı…

Tuba Büyüküstün, rahatsızlığı nedeniyle projeden ayrılan Neslihan Atagül'ün ardından Sefirin Kızı dizisinin oyuncu kadrosuna dahil olmuştu.

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Sefirin Kızı’nın Mavi’si Tuba Büyüküstün’ün memleketini duyan şaştı kaldı! Bakın aslen nereli çıktı…

Tuba Büyüküstün dizideki sahnelerinin bitmesi üzerine yollarını ayırdı. Önümüzdeki günlerde final yapacak olan Sefirin Kızı dizisinden ayrılan Büyüküstün'ün özel hayatı ise merak konusu oldu.

Sefirin Kızı’nın Mavi’si Tuba Büyüküstün’ün memleketini duyan şaştı kaldı! Bakın aslen nereli çıktı…

Çok sayıda internet kullanıcısı, son dönemin en popüler isimlerinin arasında yer alan Tuba Büyüküstün'ün özel hayatını araştırmaya başladı. Oyuncunun memleketi ise şaşkınlık yarattı. İşte başta Tuba Büyüküstün olmak üzere ünlü isimlerin memleketleri…

Sefirin Kızı’nın Mavi’si Tuba Büyüküstün’ün memleketini duyan şaştı kaldı! Bakın aslen nereli çıktı…

Büşra Develi - İzmit

Sefirin Kızı’nın Mavi’si Tuba Büyüküstün’ün memleketini duyan şaştı kaldı! Bakın aslen nereli çıktı…

Şükrü Özyıldız – İzmir