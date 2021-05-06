Sefirin Kızı’nın Mavi’si Tuba Büyüküstün’ün memleketini duyan şaştı kaldı! Bakın aslen nereli çıktı…

Sefirin Kızı'nın Mavi'si Tuba Büyüküstün'ün memleketi şaşırttı! Sezon başında rahatsızlığı nedeniyle projeden ayrılan Neslihan Atagül'ün ardından Sefirin Kızı dizisine dahil olan Tuba Büyüküstün dizideki sahnelerinin çekimlerinin tamamlanmasının ardından projeden ayrıldı. Engin Akyürek ile yıllar sonra aynı projede buluşan Tuba Büyüküstün, diziden ayrılmasının ardından gündem oldu. Çok sayıda internet kullanıcısı, son dönemin en popüler isimlerinin arasında yer alan Tuba Büyüküstün'ün özel hayatını merak edip araştırmaya başladı. Ünlü oyuncunun memleketi ise şaşkınlık yarattı. İşte detaylar…

06.05.2021 22:03 - Son Güncelleme: 06.05.2021 22:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





