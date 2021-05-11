Sefirin Kızı'nın Mavi'si Tuba Büyüküstün'ün annesi kızını solda sıfır bıraktı! Anne-kız yan yana adeta abla kardeş gibi

Sefirin Kızı'nda Neslihan Atagül'ün ayrılığının ardından koltuğuna Tuba Büyüküstün oturdu... Başrollerini Engin Akyürek ve Neslihan Atagül'ün üstlendiği Sefirin Kızı dizisinde flaş bir değişiklik yaşanmıştı bir süre önce. Neslihan Atagül hastalığı nedeniyle diziye devam edemeyince yollar ayrıldı ve yerine Tuba Büyüküstün getirildi. Daha önce de Engin Akyürek'le birlikte rol alan Tuba Büyüküstün'ün gelişi sonrası Sefirin Kızı beklenen ilgiyi görmedi ve final yaptı. Dizinin Mavi'si Tuba Büyüküstün hakkında araştırma yapanların en çok şaşırdığı şey annesi. Tuba Büyüküstün'ün öyle bir annesi var ki kızına taş çıkartıyor. İşte başta Tuba Büyüküstünn olmak üzere ünlülerin anneleri.

11.05.2021 09:38 - Son Güncelleme: 11.05.2021 09:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





