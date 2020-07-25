Sefirin Kızı'nın Gediz'i Uraz Kaygılaroğlu'nun öpmelere doyamadığı sevgilisi bakın kim! İşte Uraz'ın sevgilisi
Sefirin Kızısı dizisi ile son günlerde adını sıkça duyduğumuz oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten, 2014 yılında dünyaevine girdi. Ada adında bir kızları olan çift, 2019 yılında sürpriz bir kararla ayrıldı. Ardından pek çok isimle adı anılan Uraz Kaygılaroğlu, sevgilisiyle tatilde yakalandı. Denizden çıkan sevgilisini şezlongta bekleyen Kaygılaroğlu meraklı bakışlara aldırmadan onu defalarca öptü. Bu görüntülerin ardından herkes Uraz Kaygılaroğlu'nun sevgilisinin kim olduğu merak ediyor. Nihayet genç kadının kim olduğu ortaya çıktı. İşte Sefirin Kızı'nın Gediz'i Uraz Kaygılaroğlu'nun sevgilisi Cemre Ebüzziya...
Uraz Kaygılaroğlu, yeni sevgilisi ile birlikte ilk kez görüntülendi. Plajın kafe bölümünde tavla oynayan ikiliden Uraz Kaygılaroğlu, sevgilisinin her zar atışında elini öperek iltifatlar yağdırdı. Akşamüstü denize giren sevgilisini şezlongda bekleyen 33 yaşındaki oyuncu, ilerleyen dakikalarda meraklı bakışlara aldırmadan sevgilisini defalarca öptü.
Bu görüntülerin ardından herkes Uraz Kaygılaroğlu'nun sevgilisini merak ediyor. Genç kadının kim olduğu ortaya çıktı. İşte başta Uraz Kaygılaroğlu olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgililer.