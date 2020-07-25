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Sefirin Kızı'nın Gediz'i Uraz Kaygılaroğlu'nun öpmelere doyamadığı sevgilisi bakın kim! İşte Uraz'ın sevgilisi

Sefirin Kızısı dizisi ile son günlerde adını sıkça duyduğumuz oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten, 2014 yılında dünyaevine girdi. Ada adında bir kızları olan çift, 2019 yılında sürpriz bir kararla ayrıldı. Ardından pek çok isimle adı anılan Uraz Kaygılaroğlu, sevgilisiyle tatilde yakalandı. Denizden çıkan sevgilisini şezlongta bekleyen Kaygılaroğlu meraklı bakışlara aldırmadan onu defalarca öptü. Bu görüntülerin ardından herkes Uraz Kaygılaroğlu'nun sevgilisinin kim olduğu merak ediyor. Nihayet genç kadının kim olduğu ortaya çıktı. İşte Sefirin Kızı'nın Gediz'i Uraz Kaygılaroğlu'nun sevgilisi Cemre Ebüzziya...

25.07.2020 17:00 - Son Güncelleme: 25.07.2020 17:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





