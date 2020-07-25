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Sefirin Kızı'nın Gediz'i Uraz Kaygılaroğlu sevgilisiyle dudak dudağa yakalandı! İşte Uraz Kaygılaroğlu'nun sevgilisi

Sefirin Kızısı dizisi ile son günlerde adını sıkça duyduğumuz oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten, 2014 yılında dünyaevine girdi. Ada adında bir kızları olan çift, 2019 yılında sürpriz bir kararla ayrıldı. Ardından pek çok isimle adı anılan Uraz Kaygılaroğlu, sevgilisiyle tatilde yakalandı. Denizden çıkan sevgilisini şezlongta bekleyen Kaygılaroğlu meraklı bakışlara aldırmadan onu defalarca öptü.

25.07.2020 11:03 - Son Güncelleme: 25.07.2020 11:03
Sefirin Kızı'nın Gediz'i Uraz Kaygılaroğlu sevgilisiyle dudak dudağa yakalandı! İşte Uraz Kaygılaroğlu'nun sevgilisi

Geçen yıl Melis İşiten'le evliliğini bitiren Uraz Kaygılaroğlu yeni bir aşka yelken açtı. Ünlü oyuncu önceki gün kız arkadaşıyla Yalıkavak'ta objektife takıldı.

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Sefirin Kızı'nın Gediz'i Uraz Kaygılaroğlu sevgilisiyle dudak dudağa yakalandı! İşte Uraz Kaygılaroğlu'nun sevgilisi

Kızı Ada'nın annesi Melis İşiten'den boşandıktan sonra adı pek çok isimle aşk dedikodularına karışan Uraz Kaygılaroğlu yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi.

Sefirin Kızı'nın Gediz'i Uraz Kaygılaroğlu sevgilisiyle dudak dudağa yakalandı! İşte Uraz Kaygılaroğlu'nun sevgilisi

Ünlü oyuncu, kız arkadaşıyla önceki gün Yalıçiftlik'teydi.

Sefirin Kızı'nın Gediz'i Uraz Kaygılaroğlu sevgilisiyle dudak dudağa yakalandı! İşte Uraz Kaygılaroğlu'nun sevgilisi

Denizden çıkan sevgilisini şezlongta bekleyen Kaygılaroğlu meraklı bakışlara aldırmadan onu defalarca öptü.

Sefirin Kızı'nın Gediz'i Uraz Kaygılaroğlu sevgilisiyle dudak dudağa yakalandı! İşte Uraz Kaygılaroğlu'nun sevgilisi

Uraz Kaygılaroğlu, Melis İşiten 'den geçen yıl boşanmıştı.

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