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Sefirin Kızı'nın Gediz'i Uraz Kaygılaroğlu sevgilisiyle dudak dudağa yakalandı! İşte Uraz Kaygılaroğlu'nun sevgilisi

Sefirin Kızısı dizisi ile son günlerde adını sıkça duyduğumuz oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten, 2014 yılında dünyaevine girdi. Ada adında bir kızları olan çift, 2019 yılında sürpriz bir kararla ayrıldı. Ardından pek çok isimle adı anılan Uraz Kaygılaroğlu, sevgilisiyle tatilde yakalandı. Denizden çıkan sevgilisini şezlongta bekleyen Kaygılaroğlu meraklı bakışlara aldırmadan onu defalarca öptü.

25.07.2020 11:03 - Son Güncelleme: 25.07.2020 11:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





