Sefirin Kızı'nın dik başlı Sancar'ı Engin Akyürek'ten aşk bombası! Kendisinden 12 yaş küçük oyuncuyla...
Sefirin Kızı'nın dik başlı Sancar'ı Engin Akyürek'ten aşk bombası! Kendisinden 12 yaş küçük oyuncuyla aşk yaşadığı iddia edilen Engin Akyürek, magazin gündemine bomba gibi düştü. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlüler arasında yer alan başarılı oyuncu Engin Akyürek'in Aşk 101 oyuncusu Pınar Deniz'le sevgili olduğu ileri sürüldü. İddinın ortaya atılmasıyla sosyal medya çalkalandı. Daha önce Sefirin Kızı dizisinde birlikte rol aldığı arkadaşı Tülin Yazkan ile adı aşk dedikodularına karışan ancak konuyla ilgili açıklamaa bulunmayan 39 yaşındaki Engin Akyürek'in Pınar Deniz ile sevgili olduğu yönündeki iddialara vereceği yanıt merak konusu. İşte haberin detayları ve sosyal medya gündemine bomba gibi düşen Engin Akyürek'in eski sevgilileri...
AŞK İDDİASINA YORUM SAĞANAĞI
Engin Akyürek'in sevgilisinin "Aşk 101"in yıldızlarından Pınar Deniz olduğu söyleniyor. Ekşi Blog ve Populising gibi magazin sayfalarının iddialarına göre, Engin Akyürek ve Pınar Deniz bir süredir beraber. Ancak bu aşkla ilgili ne bir görüntü ne de taraflardan bir açıklama var.