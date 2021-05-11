RAMAZAN İMSAKİYE
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Sefirin Kızı'nın dik başlı Sancar'ı Engin Akyürek'ten aşk bombası! Kendisinden 12 yaş küçük oyuncuyla...

Sefirin Kızı'nın dik başlı Sancar'ı Engin Akyürek'ten aşk bombası! Kendisinden 12 yaş küçük oyuncuyla aşk yaşadığı iddia edilen Engin Akyürek, magazin gündemine bomba gibi düştü. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlüler arasında yer alan başarılı oyuncu Engin Akyürek'in Aşk 101 oyuncusu Pınar Deniz'le sevgili olduğu ileri sürüldü. İddinın ortaya atılmasıyla sosyal medya çalkalandı. Daha önce Sefirin Kızı dizisinde birlikte rol aldığı arkadaşı Tülin Yazkan ile adı aşk dedikodularına karışan ancak konuyla ilgili açıklamaa bulunmayan 39 yaşındaki Engin Akyürek'in Pınar Deniz ile sevgili olduğu yönündeki iddialara vereceği yanıt merak konusu. İşte haberin detayları ve sosyal medya gündemine bomba gibi düşen Engin Akyürek'in eski sevgilileri...

11.05.2021 16:38 - Son Güncelleme: 11.05.2021 16:58
Sefirin Kızı'nın dik başlı Sancar'ı Engin Akyürek'ten aşk bombası! Kendisinden 12 yaş küçük oyuncuyla...

Sefirin Kızı'nın dik başlı Sancar'ı Engin Akyürek'in aşk bombası patladı. Şimdilerde "Sefirin Kızı" dizisinde 'Sancar Efe' karakterine hayat veren Engin Akyürek, rol aldığı dizilerdeki başarılı oyunculuk performansıyla dünya çapında bir üne sahip.

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Sefirin Kızı'nın dik başlı Sancar'ı Engin Akyürek'ten aşk bombası! Kendisinden 12 yaş küçük oyuncuyla...

Özel hayatını gizli tutan, magazin dünyasında yer almaktan hoşlanmayan Engin Akyürek; kariyerinin başından beri özel hayatından çok işiyle gündeme gelen bir isim oldu.

Sefirin Kızı'nın dik başlı Sancar'ı Engin Akyürek'ten aşk bombası! Kendisinden 12 yaş küçük oyuncuyla...

Son olarak, adı "Sefirin Kızı" dizisindeki rol arkadaşı Tülin Yazkan'la aşk dedikodularına karışan Engin Akyürek, bu konuda hiçbir açıklama yapmadı.

Sefirin Kızı'nın dik başlı Sancar'ı Engin Akyürek'ten aşk bombası! Kendisinden 12 yaş küçük oyuncuyla...

Muallakta kalan Tülin Yazkan Engin Akyürek aşkının ardından bir bomba daha geldi.

Sefirin Kızı'nın dik başlı Sancar'ı Engin Akyürek'ten aşk bombası! Kendisinden 12 yaş küçük oyuncuyla...

AŞK İDDİASINA YORUM SAĞANAĞI

Engin Akyürek'in sevgilisinin "Aşk 101"in yıldızlarından Pınar Deniz olduğu söyleniyor. Ekşi Blog ve Populising gibi magazin sayfalarının iddialarına göre, Engin Akyürek ve Pınar Deniz bir süredir beraber. Ancak bu aşkla ilgili ne bir görüntü ne de taraflardan bir açıklama var.