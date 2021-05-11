Sefirin Kızı'nın dik başlı Sancar'ı Engin Akyürek'ten aşk bombası! Kendisinden 12 yaş küçük oyuncuyla...

AŞK İDDİASINA YORUM SAĞANAĞI

Engin Akyürek'in sevgilisinin "Aşk 101"in yıldızlarından Pınar Deniz olduğu söyleniyor. Ekşi Blog ve Populising gibi magazin sayfalarının iddialarına göre, Engin Akyürek ve Pınar Deniz bir süredir beraber. Ancak bu aşkla ilgili ne bir görüntü ne de taraflardan bir açıklama var.