Sefirin Kızı’na veda eden Neslihan Atagül’den makyajsız pozlar peş peşe geldi! Gören dönüp bir daha baktı sosyal medya onu konuştu

Sefirin Kızı'na veda eden Neslihan Atagül'den makyajsız pozlar peş peşe geldi! Sağlık sorunları nedeniyle Nare karakterine can verdiği Sefirin Kızı dizisine veda eden Neslihan Atagül, dikkat çeken sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Meslektaşı Kadir Doğulu ile mutlu bir evlilik sürdüren Neslihan Atagül, makyajsız pozlarını Instagram'ın hikaye kısmında yayınladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımlar, kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. İşte Neslihan Atagül'ün çok konuşulan o pozları…

07.05.2021 20:50 - Son Güncelleme: 07.05.2021 20:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





