RAMAZAN İMSAKİYE
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Sefirin Kızı’na veda eden Neslihan Atagül’den makyajsız pozlar peş peşe geldi! Gören dönüp bir daha baktı sosyal medya onu konuştu

Sefirin Kızı'na veda eden Neslihan Atagül'den makyajsız pozlar peş peşe geldi! Sağlık sorunları nedeniyle Nare karakterine can verdiği Sefirin Kızı dizisine veda eden Neslihan Atagül, dikkat çeken sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Meslektaşı Kadir Doğulu ile mutlu bir evlilik sürdüren Neslihan Atagül, makyajsız pozlarını Instagram'ın hikaye kısmında yayınladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımlar, kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. İşte Neslihan Atagül'ün çok konuşulan o pozları…

07.05.2021 20:50 - Son Güncelleme: 07.05.2021 20:50
Sefirin Kızı’na veda eden Neslihan Atagül’den makyajsız pozlar peş peşe geldi! Gören dönüp bir daha baktı sosyal medya onu konuştu

Geçirgen bağırsak sendromu hastalığına yakalanmasının ardından rol aldığı Sefirin Kızı dizisine ivedilikle veda eden Neslihan Atagül, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sefirin Kızı’na veda eden Neslihan Atagül’den makyajsız pozlar peş peşe geldi! Gören dönüp bir daha baktı sosyal medya onu konuştu

Ünlü oyuncu, son olarak makyajsız pozlarını Instagram'ın hikaye kısmında takipçilerinin beğenisine sundu. Neslihan Atagül'ün paylaşımının ardından ünlü isimlerin makyajsız halleri de gündeme geldi. İşte başta Neslihan Atagül olmak üzere ünlü isimlerin makyajsız halleri…

Sefirin Kızı’na veda eden Neslihan Atagül’den makyajsız pozlar peş peşe geldi! Gören dönüp bir daha baktı sosyal medya onu konuştu

Sinem Kobal

Sefirin Kızı’na veda eden Neslihan Atagül’den makyajsız pozlar peş peşe geldi! Gören dönüp bir daha baktı sosyal medya onu konuştu

Sinem Kobal

Sefirin Kızı’na veda eden Neslihan Atagül’den makyajsız pozlar peş peşe geldi! Gören dönüp bir daha baktı sosyal medya onu konuştu

Ebru Şahin