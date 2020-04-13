Sefirin Kızı dizisinde Kavruk rolündeki Edip Tepeli meğer Çocuklar Duymasın oyuncusuyla evliymiş!
Sefirin Kızı dizisinde Kavruk rolüyle dikkat çeken Edip Tepeli, hayranları tarafından çok merak ediliyor. Sefirin Kızı dizisinde Kavruk karakterine can veren Edip Tepeli hakkındaki gerçek duyanları şoke etti. 1989 yılında İzmir'de doğan ve Sefirin Kızı'nın Kavruk'u 31 yaşındaki başarılı oyuncu Edip Tepeli'nin eşi Çocuklar Duymasın dizinin eski oyuncusu çıktı. İşte Edip Tepeli'nin eşi...
13.04.2020 18:50
- Son Güncelleme: 13.04.2020 18:56
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