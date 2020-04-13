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Sefirin Kızı dizisinde Kavruk rolündeki Edip Tepeli meğer Çocuklar Duymasın oyuncusuyla evliymiş!

Sefirin Kızı dizisinde Kavruk rolüyle dikkat çeken Edip Tepeli, hayranları tarafından çok merak ediliyor. Sefirin Kızı dizisinde Kavruk karakterine can veren Edip Tepeli hakkındaki gerçek duyanları şoke etti. 1989 yılında İzmir'de doğan ve Sefirin Kızı'nın Kavruk'u 31 yaşındaki başarılı oyuncu Edip Tepeli'nin eşi Çocuklar Duymasın dizinin eski oyuncusu çıktı. İşte Edip Tepeli'nin eşi...

13.04.2020 18:50 - Son Güncelleme: 13.04.2020 18:56
Sefirin Kızı dizisinde Kavruk rolündeki Edip Tepeli meğer Çocuklar Duymasın oyuncusuyla evliymiş!

Sefirin Kızı dizisinde Kavruk rolüyle gönüllere taht kuran Edip Tepeli sergilediği performans ile dizinin en sevilen oyuncuları arasında yer aldı. Sefirin Kızı dizisinşin Kavruk'u Edip Tepeli'nin eşi de kendisi gibi ünlü çıktı. İşte Edip Tepeli ve diğer ünlülerin eşleri...

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Sefirin Kızı dizisinde Kavruk rolündeki Edip Tepeli meğer Çocuklar Duymasın oyuncusuyla evliymiş!

Yasemin Conka ve eşi Tahir Conka.

Sefirin Kızı dizisinde Kavruk rolündeki Edip Tepeli meğer Çocuklar Duymasın oyuncusuyla evliymiş!

Fedon, yaklaşık 50 yıldır Eda Kalyoncu ile evli. Büyükada'da yaşayan çiftin iki tane yetişkin çocukları var.

Sefirin Kızı dizisinde Kavruk rolündeki Edip Tepeli meğer Çocuklar Duymasın oyuncusuyla evliymiş!

Ayhan - Zeynep Sicimoğlu

Sefirin Kızı dizisinde Kavruk rolündeki Edip Tepeli meğer Çocuklar Duymasın oyuncusuyla evliymiş!

Vedat - Linda Milor

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