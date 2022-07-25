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Haberler Magazin Sedef Avcı’dan bir yaz klasiği! Kırmızı bikinisiyle sosyal medyayı salladı! Kıvanç Kasabalı’nın biricik eşi fit haliyle dikkat çekti

Sedef Avcı’dan bir yaz klasiği! Kırmızı bikinisiyle sosyal medyayı salladı! Kıvanç Kasabalı’nın biricik eşi fit haliyle dikkat çekti

Sedef Avcı'dan bir yaz klasiği! Ünlü oyuncu Sedef Avcı, 2005 yılında meslektaşı Kıvanç Kasabalı ile nikah masasına oturmuş ve 2013'te oğlu Can'ı kucağına alarak ilk kez annelik heyecanını yaşamıştı. Şimdilerde ailesi ile birlikte tatilde olan Sedef Avcı, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Kırmızı bikinisi ile poz veren Avcı, doğal güzelliğiyle hayran bırakırken fit haliyle dikkat çekti. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşıma "Kim der bir çocuk annesi", "Yaş alıyor ama yaşlanmıyor" yorumları yapıldı. İşte Sedef Avcı'nın o paylaşımı...

25.07.2022 19:07 - Son Güncelleme: 25.07.2022 19:07
Sedef Avcı’dan bir yaz klasiği! Kırmızı bikinisiyle sosyal medyayı salladı! Kıvanç Kasabalı’nın biricik eşi fit haliyle dikkat çekti

Meslektaşı Kıvanç Kasabalı ile 2005 yılında dünyaevine giren Sedef Avcı'nın bu evlilikten Can adında bir oğlu oldu.

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Sedef Avcı’dan bir yaz klasiği! Kırmızı bikinisiyle sosyal medyayı salladı! Kıvanç Kasabalı’nın biricik eşi fit haliyle dikkat çekti

Avcı, özel hayatını gözlerden uzak yaşarken ailesiyle verdiği renkli pozları Instagram hesabında yayınlamayı da ihmal etmedi.

Sedef Avcı’dan bir yaz klasiği! Kırmızı bikinisiyle sosyal medyayı salladı! Kıvanç Kasabalı’nın biricik eşi fit haliyle dikkat çekti

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, bu kez bambaşka bir paylaşıma imza attı. Tatilden paylaşım yapan Avcı, kırmızı bikinisi ile verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu.

Sedef Avcı’dan bir yaz klasiği! Kırmızı bikinisiyle sosyal medyayı salladı! Kıvanç Kasabalı’nın biricik eşi fit haliyle dikkat çekti

Ünlü oyuncu, paylaşımının altına da "Bir yaz klasiği" notunu ekledi.

Sedef Avcı’dan bir yaz klasiği! Kırmızı bikinisiyle sosyal medyayı salladı! Kıvanç Kasabalı’nın biricik eşi fit haliyle dikkat çekti

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

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