Sedef Avcı’dan bir yaz klasiği! Kırmızı bikinisiyle sosyal medyayı salladı! Kıvanç Kasabalı’nın biricik eşi fit haliyle dikkat çekti
Sedef Avcı'dan bir yaz klasiği! Ünlü oyuncu Sedef Avcı, 2005 yılında meslektaşı Kıvanç Kasabalı ile nikah masasına oturmuş ve 2013'te oğlu Can'ı kucağına alarak ilk kez annelik heyecanını yaşamıştı. Şimdilerde ailesi ile birlikte tatilde olan Sedef Avcı, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Kırmızı bikinisi ile poz veren Avcı, doğal güzelliğiyle hayran bırakırken fit haliyle dikkat çekti. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşıma "Kim der bir çocuk annesi", "Yaş alıyor ama yaşlanmıyor" yorumları yapıldı. İşte Sedef Avcı'nın o paylaşımı...
25.07.2022 19:07 - Son Güncelleme: 25.07.2022 19:07
Meslektaşı Kıvanç Kasabalı ile 2005 yılında dünyaevine giren Sedef Avcı'nın bu evlilikten Can adında bir oğlu oldu.