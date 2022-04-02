RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Seda Sayan’ın son halini gören şaştı kaldı! Soluğu estetik doktorunda alan Seda’nın o anları canlı canlı yayınlandı! “Korku filmi gibi”

Seda Sayan’ın son halini gören şaştı kaldı! Soluğu estetik doktorunda alan Seda’nın o anları canlı canlı yayınlandı! “Korku filmi gibi”

Seda Sayan'ın son halini gören şaştı kaldı! Birlikte sahne aldığı Çağlar Ökten ile 7 Mayısta nikah masasına oturmaya hazırlanan Seda Sayan, soluğu estetik doktorunda aldı. Daha önce Fransız Askısı yöntemiyle yüzünü gerdiren 59 yaşındaki şarkıcı, şimdi ise Deeplift yaptırdı. "Deeplift" tekniğiyle yüzünü ve gıdısını gerdiren şarkıcının o anları sosyal medyaya düştü. Canlı canlı yayınlanan estetik anı, bazı sosyal medya kullanıcılarını korkuturken bazıları Seda Sayan'ın son hali için "Tanıyamadım" yorumunda bulundu. İşte Seda Sayan'ın sosyal medyaya damga vuran o görüntüleri...

02.04.2022 18:58 - Son Güncelleme: 02.04.2022 19:09
Seda Sayan’ın son halini gören şaştı kaldı! Soluğu estetik doktorunda alan Seda’nın o anları canlı canlı yayınlandı! “Korku filmi gibi”

Sevgilisi Çağlar Ökten ile 7 Mayısta nikah masasına oturmaya hazırlanan Seda Sayan, soluğu estetik doktorunda aldı.

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Seda Sayan’ın son halini gören şaştı kaldı! Soluğu estetik doktorunda alan Seda’nın o anları canlı canlı yayınlandı! “Korku filmi gibi”

Nikah öncesi doktorunun kapısını çalan Sayan, Deeplift" tekniğiyle yüzünü ve gıdısını gerdirdi. Daha önce de örümcek ağı ve Fransız askısı yaptıran şarkıcının o anları sosyal medyaya düştü.

Seda Sayan’ın son halini gören şaştı kaldı! Soluğu estetik doktorunda alan Seda’nın o anları canlı canlı yayınlandı! “Korku filmi gibi”

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgisini gördü.

Seda Sayan’ın son halini gören şaştı kaldı! Soluğu estetik doktorunda alan Seda’nın o anları canlı canlı yayınlandı! “Korku filmi gibi”

Canlı canlı yayınlanan estetik anı, bazı sosyal medya kullanıcılarını korkuturken bazıları Seda Sayan'ın son hali için "Tanıyamadım" yorumunda bulundu.

Seda Sayan’ın son halini gören şaştı kaldı! Soluğu estetik doktorunda alan Seda’nın o anları canlı canlı yayınlandı! “Korku filmi gibi”

İşte Seda Sayan'ın son hali başta olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

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