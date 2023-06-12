Seda Sayan'ın programında "Ben ne zaman evleneceğim" diye ortalığı yakıp yıkmıştı! Apaçi Mustafa'nın son haline bakın
Bir dönem neredeyse tüm kanallar bir evlendirme programı yayınlanıyordu. Hali hazırda çok konuştuğumuz pek çok ismin çıkış noktası bu programlardı. Bunlardan birini, Seda Sayan ile Uğur Arslan ikilisi yapıyordu. Evleneceksen Gel adlı bu programa damga vuran isimlerden biri de, programda yer aldığı süre boyunca yapmadığı kalmayan, apaçi danslarıyla tüm Türkiye'nin ağzını açık bırakan Apaçi Mustafa lakaplı, Mustafa Bilginer. Yarışma sonrası kapkaç haberleriyle gündeme gelen Mustafa Bilginer'in son hali herkesi şaşırttı. İşte detaylar...
12.06.2023 12:03 - Son Güncelleme: 12.06.2023 12:03
Bir dönemin en çok izlenen programlarından biri olan Evleneceksen Gel, hayatımıza pek çok yeni isim kattı.